30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Galingiausias pasaulyje belaidis rankinis maišytuvas
Naudojantis belaidžiu rankiniu maišytuvu iš „Philips“ aliuminio kolekcijos patogumas įgyja visai naują prasmę. Šiame rankiniame maišytuve įdiegta naujausia belaidė technologija ir šiuolaikiškas dizainas suteikia jums maksimalią laisvę ir užtikrina paprastą naudojimąsi.
Belaidė
metalinis antgalis
3 priedai
„Philips“ rankinio maišytuvo dvigubo veikimo peiliukai pjauna horizontaliai ir vertikaliai.
4.5
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
jula42
15/05/2012
Polska
Jest bardzo funkcjonalny. Używam go prawie do wszystkiego. Mój najlepszy przyjaciel.
Jestem bardzo zadowolona. Nie wyobrażam sobie bez niego gotowania. Wspaniale sprawdził się w przygotowaniu obiadków i deserków dla córci.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Aluminium Collection HR1378/00 Blender ręczny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Aluminium Collection HR1378/00 Blender ręczny
Mike
20/05/2012
Polska
Bardzo wygodny
Świetnie nadaje się jako pomoc w przyrządzaniu rożnego typu potraw, drinków. W kilka chwil mamy gotowy posiłek. Końcówka do kruszenia lodu świetnie się sprawdza. Używam blendera około roku i nie zauważyłem jeszcze śladów zużycia.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Aluminium Collection HR1378 blender ręczny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Aluminium Collection HR1378 blender ręczny