GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Galingiausias pasaulyje belaidis rankinis maišytuvas
  • Galingiausias pasaulyje belaidis rankinis maišytuvas
  • Galingiausias pasaulyje belaidis rankinis maišytuvas
  • Galingiausias pasaulyje belaidis rankinis maišytuvas
  • Galingiausias pasaulyje belaidis rankinis maišytuvas
  • Galingiausias pasaulyje belaidis rankinis maišytuvas
  • Galingiausias pasaulyje belaidis rankinis maišytuvas
  • Galingiausias pasaulyje belaidis rankinis maišytuvas
  • Galingiausias pasaulyje belaidis rankinis maišytuvas
  • Galingiausias pasaulyje belaidis rankinis maišytuvas
  • Galingiausias pasaulyje belaidis rankinis maišytuvas
  • Galingiausias pasaulyje belaidis rankinis maišytuvas

Nutraukta gamyba

Aluminium CollectionRankinis maišytuvas

HR1378/00

4.5

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Galingiausias pasaulyje belaidis rankinis maišytuvas

Naudojantis belaidžiu rankiniu maišytuvu iš „Philips“ aliuminio kolekcijos patogumas įgyja visai naują prasmę. Šiame rankiniame maišytuve įdiegta naujausia belaidė technologija ir šiuolaikiškas dizainas suteikia jums maksimalią laisvę ir užtikrina paprastą naudojimąsi.

Peržiūrėti visas naudas

Belaidė technologija, pakankamai galinga smulkinti ledą

Galingiausias pasaulyje belaidis rankinis maišytuvas

  • Belaidė

  • metalinis antgalis

  • 3 priedai

Galingos 7,2 V ličio jonų baterijos, veikiančios iki 20 min.

Dvigubo veikimo ašmenys

Dvigubo veikimo ašmenys

„Philips“ rankinio maišytuvo dvigubo veikimo peiliukai pjauna horizontaliai ir vertikaliai.

Paruoštas naudoti įkroviklio stovas

Paruoštas naudoti įkroviklio stovas

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.5

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

15/05/2012

Polska

Polska

Jest bardzo funkcjonalny. Używam go prawie do wszystkiego. Mój najlepszy przyjaciel.

Jestem bardzo zadowolona. Nie wyobrażam sobie bez niego gotowania. Wspaniale sprawdził się w przygotowaniu obiadków i deserków dla córci.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Aluminium Collection HR1378/00 Blender ręczny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Aluminium Collection HR1378/00 Blender ręczny

20/05/2012

Polska

Polska

Bardzo wygodny

Świetnie nadaje się jako pomoc w przyrządzaniu rożnego typu potraw, drinków. W kilka chwil mamy gotowy posiłek. Końcówka do kruszenia lodu świetnie się sprawdza. Używam blendera około roku i nie zauważyłem jeszcze śladów zużycia.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Aluminium Collection HR1378 blender ręczny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Aluminium Collection HR1378 blender ręczny

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.