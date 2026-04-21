Viva Collection

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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
200 W
6 diskai
Į dubenį, puodą ir kinišką keptuvę
XL pjaustymo diskas bulvytėms
5 diskų įdėklai, skirti raikyti, tarkuoti ir pjaustyti šiaudeliais. Tiesiog pasirinkite disko įdėklą ir spustelėkite jį į disko laikiklį.
Naudodami atskirą XL „Philips“ salotų pjaustyklės pjaustymo šiaudeliais diską galėsite supjaustyti bulves ir paruošti gruzdintų bulvyčių. Be to, susmulkinsite kitus produktus, pvz., morkas, moliūgą, kaliaropes, cukinijas ir t. t. Susmulkinti produktai puikiai tiks jūsų mėgstamiausiems patiekalams kepti.
Naudodami „Philips“ salotų pjaustyklę su akimirksniu ruošiamo patiekalo funkcija produktus galėsite supjaustyti tiesiai į pasirinktą salotų dubenį, puodą ir kinišką keptuvę. Aukštas snapelis leidžia naudoti net aukštas talpyklas dideliam maisto produktų kiekiui. Tai reiškia, kad paruošus maistą reikės plauti mažiau indų.
4.5
iš 5
41
Atsiliepimai
90%
Rekomenduoja šį gaminį
Ivana H.
21/04/2026
Slovensko
Patvirtintas pirkėjas
Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie
Výrobok Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie je super. Oproti rovnakým výrobkom v iných sieťach má tento výrobok od spoločnosti Philips silný motor. Jednoduchá sa poskladá a ešte jednoduchšie umyje. Zomelie, poseká všetko čo potrebujem, orechy, mandle, suché rožky, bylinky .... Výrobok je pevný.
Argumentai už
Silný motor a pevný materiál
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie
Petrova2345
07/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Незаменим помощник в кухнята
Продуктът е незаменим помощник в кухнята. Много лесен за употреба, разглобява се за секунди. Можете да стържете и режете бързо и чисто.
Argumentai už
Лесен за употреба
Argumentai prieš
Няма
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1388/80 SaladMaker
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1388/80 SaladMaker
Свтозар
07/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Супер уред.Не мислех,че ще бъда толкова доволен.
Лесен за поддръжка и за ползване. Вече съм доволен.
Argumentai už
компактен
Argumentai prieš
не го ползвам често
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1388/80 SaladMaker
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1388/80 SaladMaker