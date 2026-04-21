GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Šviežios namuose paruoštos salotos ir kt.
  • Šviežios namuose paruoštos salotos ir kt.
  • Šviežios namuose paruoštos salotos ir kt.
  • Šviežios namuose paruoštos salotos ir kt.
  • Šviežios namuose paruoštos salotos ir kt.
  • Šviežios namuose paruoštos salotos ir kt.
  • Šviežios namuose paruoštos salotos ir kt.
  • Šviežios namuose paruoštos salotos ir kt.
  • Šviežios namuose paruoštos salotos ir kt.
  • Šviežios namuose paruoštos salotos ir kt.
  • Šviežios namuose paruoštos salotos ir kt.
  • Šviežios namuose paruoštos salotos ir kt.
  • Šviežios namuose paruoštos salotos ir kt.
  • Šviežios namuose paruoštos salotos ir kt.
  • Šviežios namuose paruoštos salotos ir kt.
  • Šviežios namuose paruoštos salotos ir kt.
  • Šviežios namuose paruoštos salotos ir kt.
  • Šviežios namuose paruoštos salotos ir kt.
  • Šviežios namuose paruoštos salotos ir kt.
  • Šviežios namuose paruoštos salotos ir kt.
  • Šviežios namuose paruoštos salotos ir kt.
  • Šviežios namuose paruoštos salotos ir kt.
  • Šviežios namuose paruoštos salotos ir kt.
  • Šviežios namuose paruoštos salotos ir kt.

„Viva Collection“Salotų pjaustyklė

HR1388/80

4.5
| (41) Atsiliepimai | 90% Rekomenduoja šį gaminį
Šviežios namuose paruoštos salotos ir kt.
„Philips“ salotų pjaustyklė raiko, smulkina ir pjausto šiaudeliais daržoves, sūrį, saliamį ir kt. tiesiog į salotų dubenį, puodą ir kinišką keptuvę. Naudodami XL dydžio pjaustymo šiaudeliais diską galite supjaustyti bulves ir paruošti gruzdintų bulvyčių. Salotos (ir ne tik) per keletą sekundžių.
Peržiūrėti visas naudas
Suderinami produktai
Viva Collection

Viva Collection
Disko laikiklis

CP9696/01

Bet kokia forma ir dydis – puikūs rezultatai akimirksniu

Šviežios namuose paruoštos salotos ir kt.

  • 200 W

  • 6 diskai

  • Į dubenį, puodą ir kinišką keptuvę

  • XL pjaustymo diskas bulvytėms

5 diskai bet kokiai formai ir dydžiui – puikūs rezultatai akimirksniu

5 diskai bet kokiai formai ir dydžiui – puikūs rezultatai akimirksniu

5 diskų įdėklai, skirti raikyti, tarkuoti ir pjaustyti šiaudeliais. Tiesiog pasirinkite disko įdėklą ir spustelėkite jį į disko laikiklį.

Visiškai metalinis XL pjaustymo šiaudeliais diskas bulvėms pjaustyti ir gruzdintoms bulvytėms ruošti

Visiškai metalinis XL pjaustymo šiaudeliais diskas bulvėms pjaustyti ir gruzdintoms bulvytėms ruošti

Naudodami atskirą XL „Philips“ salotų pjaustyklės pjaustymo šiaudeliais diską galėsite supjaustyti bulves ir paruošti gruzdintų bulvyčių. Be to, susmulkinsite kitus produktus, pvz., morkas, moliūgą, kaliaropes, cukinijas ir t. t. Susmulkinti produktai puikiai tiks jūsų mėgstamiausiems patiekalams kepti.

Tiesiai į dubenį, puodą ir keptuvę

Tiesiai į dubenį, puodą ir keptuvę

Naudodami „Philips“ salotų pjaustyklę su akimirksniu ruošiamo patiekalo funkcija produktus galėsite supjaustyti tiesiai į pasirinktą salotų dubenį, puodą ir kinišką keptuvę. Aukštas snapelis leidžia naudoti net aukštas talpyklas dideliam maisto produktų kiekiui. Tai reiškia, kad paruošus maistą reikės plauti mažiau indų.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.5

iš 5

41

Atsiliepimai

90%

Rekomenduoja šį gaminį

2

21/04/2026

Slovensko

Slovensko

Patvirtintas pirkėjas

Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie

Výrobok Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie je super. Oproti rovnakým výrobkom v iných sieťach má tento výrobok od spoločnosti Philips silný motor. Jednoduchá sa poskladá a ešte jednoduchšie umyje. Zomelie, poseká všetko čo potrebujem, orechy, mandle, suché rožky, bylinky .... Výrobok je pevný.

Argumentai už

Silný motor a pevný materiál

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie

07/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Незаменим помощник в кухнята

Продуктът е незаменим помощник в кухнята. Много лесен за употреба, разглобява се за секунди. Можете да стържете и режете бързо и чисто.

Argumentai už

Лесен за употреба

Argumentai prieš

Няма

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1388/80 SaladMaker

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1388/80 SaladMaker

07/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Супер уред.Не мислех,че ще бъда толкова доволен.

Лесен за поддръжка и за ползване. Вече съм доволен.

Argumentai už

компактен

Argumentai prieš

не го ползвам често

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1388/80 SaladMaker

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1388/80 SaladMaker

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.