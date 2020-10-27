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Visos serijos

  • Lengvai paruoškite naminius delikatesus
  • Lengvai paruoškite naminius delikatesus
  • Lengvai paruoškite naminius delikatesus
  • Lengvai paruoškite naminius delikatesus
  • Lengvai paruoškite naminius delikatesus
  • Lengvai paruoškite naminius delikatesus
  • Lengvai paruoškite naminius delikatesus
  • Lengvai paruoškite naminius delikatesus
  • Lengvai paruoškite naminius delikatesus
  • Lengvai paruoškite naminius delikatesus
  • Lengvai paruoškite naminius delikatesus
  • Lengvai paruoškite naminius delikatesus
  • Lengvai paruoškite naminius delikatesus
  • Lengvai paruoškite naminius delikatesus
  • Lengvai paruoškite naminius delikatesus
  • Lengvai paruoškite naminius delikatesus
  • Lengvai paruoškite naminius delikatesus
  • Lengvai paruoškite naminius delikatesus
  • Lengvai paruoškite naminius delikatesus
  • Lengvai paruoškite naminius delikatesus

Nutraukta gamyba

Plaktuvas su stovu

HR1538/60

Lengvai paruoškite naminius delikatesus

„Philips“ plaktuvas su stovu, dubeniu bei kratomuoju sieteliu padeda gaminti skanius naminius tortus, pyragus ir duoną. Galingas 200 vatų variklis, 3 greičiai, plaktuvėlis ir tešlos kabliai – maišyti bus malonu ir lengva.

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Plaktuvas su stovu, dubeniu ir kratomuoju sieteliu

Lengvai paruoškite naminius delikatesus

  • 200 W

  • Besisukantis indas

Pridedami plaktuvėliai ir tešlos kabliai

Pridedami plaktuvėliai ir tešlos kabliai

Pora nerūdijančiojo plieno plaktuvėlių ir tešlos kablių jūsų „Philips“ plaktuvui puikiai tiks visiems receptams idealiai suplakti / sumaišyti.

Keli greičiai ir pulsinio režimo funkcija

Keli greičiai ir pulsinio režimo funkcija

Naudodami keletą greičių ir pulsinį režimą pasieksite puikių rezultatų.

Besisukantis indas

Besisukantis indas

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.