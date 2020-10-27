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Nutraukta gamyba
HR1538/60
Lengvai paruoškite naminius delikatesus
„Philips“ plaktuvas su stovu, dubeniu bei kratomuoju sieteliu padeda gaminti skanius naminius tortus, pyragus ir duoną. Galingas 200 vatų variklis, 3 greičiai, plaktuvėlis ir tešlos kabliai – maišyti bus malonu ir lengva.
200 W
Besisukantis indas
Pora nerūdijančiojo plieno plaktuvėlių ir tešlos kablių jūsų „Philips“ plaktuvui puikiai tiks visiems receptams idealiai suplakti / sumaišyti.
Naudodami keletą greičių ir pulsinį režimą pasieksite puikių rezultatų.
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