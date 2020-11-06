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  • Lengvai paruoškite naminius delikatesus
  • Lengvai paruoškite naminius delikatesus
  • Lengvai paruoškite naminius delikatesus
  • Lengvai paruoškite naminius delikatesus
  • Lengvai paruoškite naminius delikatesus
  • Lengvai paruoškite naminius delikatesus

Nutraukta gamyba

Rankiniai plaktuvai

HR1561/80

5

| (4) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Lengvai paruoškite naminius delikatesus

„Philips“ plaktuvas padeda pagaminti skanius naminius delikatesus. Jo galingas 350 W variklis, 3 greičiai ir įvairūs plaktuvėliai bei tešlos kabliai padės lengvai apdoroti net kiečiausią tešlą. Jos speciali laikymo dėžė labai patogi laikyti.

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Galingas 400 vatų variklis

Lengvai paruoškite naminius delikatesus

  • 400 W

  • Nerūdijančiojo plieno plaktuvėliai

  • Tešlos kabliai, su laikymo dėže

Galingas 400 vatų variklis

Galingas 400 vatų variklis

Pridedama laikymo dėžė

Pridedami plaktuvėliai ir tešlos kabliai

Pridedami plaktuvėliai ir tešlos kabliai

Pora nerūdijančiojo plieno plaktuvėlių ir tešlos kablių jūsų „Philips“ plaktuvui puikiai tiks visiems receptams idealiai suplakti / sumaišyti.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

4

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

06/11/2020

Україна

Україна

Міксер чудовий!

Дуже гарно працює, надійний помічник на кухні. Дуже задоволена що його придбала!

Argumentai už

Кількість скоростей.

Argumentai prieš

Незнашла

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR1561/80 Ручні міксери

Date of Use 2020-05-06

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR1561/80 Ручні міксери

Date of Use 2020-05-06

05/11/2020

Україна

Україна

Справжній помічник на кухні!

Міксер є незамінним помічником при приготуванні біскітів, пісочного тіста та домашнього майонезу. А ше я навчилася готувати домашній зефір на агарі. Мій міксер чудово з цим справляється!!!

Argumentai už

100%

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR1561/80 Ручні міксери

Date of Use 2018-11-05

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR1561/80 Ручні міксери

Date of Use 2018-11-05

05/11/2020

Україна

Україна

Классный миксер

Даже и не знала, что за такие деньги можно купить на столько хорошую и качественную вещь! Миксер хорош во всем, он легкий, его удобно держать, тихий в работе, мощности хватает и на белки и на любой замес теста. Советую, берите не ошибётесь!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR1561/80 Ручні міксери

Date of Use 2019-10-05

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR1561/80 Ручні міксери

Date of Use 2019-10-05

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