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Nutraukta gamyba
Lengvai paruoškite naminius delikatesus
„Philips“ plaktuvas padeda pagaminti skanius naminius delikatesus. Jo galingas 350 W variklis, 3 greičiai ir įvairūs plaktuvėliai bei tešlos kabliai padės lengvai apdoroti net kiečiausią tešlą. Jos speciali laikymo dėžė labai patogi laikyti.
400 W
Nerūdijančiojo plieno plaktuvėliai
Tešlos kabliai, su laikymo dėže
Pora nerūdijančiojo plieno plaktuvėlių ir tešlos kablių jūsų „Philips“ plaktuvui puikiai tiks visiems receptams idealiai suplakti / sumaišyti.
5.0
iš 5
4
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Ісіда
06/11/2020
Україна
Міксер чудовий!
Дуже гарно працює, надійний помічник на кухні. Дуже задоволена що його придбала!
Argumentai už
Кількість скоростей.
Argumentai prieš
Незнашла
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR1561/80 Ручні міксери
Date of Use 2020-05-06
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR1561/80 Ручні міксери
Date of Use 2020-05-06
Roxy17
05/11/2020
Україна
Справжній помічник на кухні!
Міксер є незамінним помічником при приготуванні біскітів, пісочного тіста та домашнього майонезу. А ше я навчилася готувати домашній зефір на агарі. Мій міксер чудово з цим справляється!!!
Argumentai už
100%
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR1561/80 Ручні міксери
Date of Use 2018-11-05
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR1561/80 Ручні міксери
Date of Use 2018-11-05
05/11/2020
Україна
Классный миксер
Даже и не знала, что за такие деньги можно купить на столько хорошую и качественную вещь! Миксер хорош во всем, он легкий, его удобно держать, тихий в работе, мощности хватает и на белки и на любой замес теста. Советую, берите не ошибётесь!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR1561/80 Ручні міксери
Date of Use 2019-10-05
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR1561/80 Ручні міксери
Date of Use 2019-10-05