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Nutraukta gamyba
4.9
iš 5
9
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
lucjakowal
16/04/2016
Polska
Mikser moją prawą ręką!
Posiadam w domu mikser stojący Philips HR1565/40. Jest bardzo funkcjonalny. Posiada kilka stopni prędkości,oraz silnik o dużej mocy dzięki czemu nigdy nic nie wypadnie z miski. Ma końcówki do ubijania śmietany i wyrabiania ciasta, dzięki czemu nie muszę używać dwóch urządzeń na raz. Posiada również schowek na przewód z zaczepem i dzięki temu można przechowywać mikser bardzo wygodnie. Do tego obrotowa miska, która ma pojemność 3 litrów.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR1565/40 Miksery stojące
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR1565/40 Miksery stojące
mm08
22/02/2015
Polska
Najlżejszy Mikser na rynku
Zaletą miksera jest to, że jest on bardzo lekki co ułatwia pracę nim bez misy. Mikser jest bardzo prosty w montażu i w obsłudze. Samodzielnie możemy przygotować ciasta i inne potrawy. Włączamy mikser a on sam pracuje. Ubijanie piany nie wymaga z naszej strony żadnego wysiłku. Mikser Philips ma bardzo ładny i zgrabny wygląd.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR1565/40 Miksery stojące
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR1565/40 Miksery stojące
07/11/2020
Україна
Класний вирiб
Користуюсь мiксером Philips вже багато рокiв. Дуже зручний у вииористаннi , потужний, надiйний. Раджу всiм рiдним i знайомим.
Argumentai už
За
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR1565/55 Стаціонарні міксери
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR1565/55 Стаціонарні міксери