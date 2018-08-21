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Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
„Philips Daily“ kolekcijos rankinio maišytuvo 550 W galios ir unikalaus dizaino maišymo kojelės ir kapoklio derinys padeda paruošti puikių sriubų ir susmulkinti žalumynus vos per kelias sekundes. Dar niekada nebuvo taip lengva gaminti!
550 W, plastikinis antgalis
„ProMix“
0,5 l menzūrėlė, kapoklis
1 greitis
Sukurta bendradarbiaujant su prestižiniu Štutgarto universitetu, unikali „Philips ProMix“ maišymo technologija naudoja trikampio formą ir optimizuoja srautą, o tai padeda pasiekti dar geresnių smulkinimo rezultatų.
Naudodami „Philips“ rankinio maišytuvo 2 mygtukų atlaisvinimo sistemą galėsite lengvai nuimti maišytuvo antgalį ir jį išplauti.
Paprasta naudoti – tik vienas jungiklis.
Apdovanojimai
4.5
iš 5
54
Atsiliepimai
87%
Rekomenduoja šį gaminį
burbuls65
21/08/2018
Lietuva
Philips“ Daily Collection Rankinis maišytuvas HR1600/00 550 w
Unikalu, nes paprastas, bet ne prastas. Labai patogiai laikyti rankoje. Pomidorai ir paprikos jau sutrinti su visomis zievelemis. Peiliukas - Liuks.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1600/00 Rankinis maišytuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1600/00 Rankinis maišytuvas
MaZAaKTM
28/06/2016
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
Pilda savas funkcijas
Lieliski palīdz pagatavot mazulim biezenīšus ( ērti lietot un mazgāt )
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1600/00 Rokas blenderis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1600/00 Rokas blenderis
faris28
28/06/2017
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Bllender przyjacielem nie tylko kobiety fit
Użytkuję już dosyć długo blender Philips z kolekcji Daily. Doskonałe urządzenie. Bardzo przydatne na co dzień w robieniu koktajli, a także super pomocnik przy robieniu zupy - krem. Ma metalową kolbę, przez co bez problemu można zblendować gorące płyny, do tego końcówka kielichowa, która nie rozpryskuje wkoło płynu. Dobrze radzi sobie też z mrożonymi owocami.Dodatkowym dla mnie plusem jest to, że jest stabilny, można go "postawić" w garnku, podczas gdy sięga się np. po przyprawy, nie trzeba go odkładać na bok. Zdecydowanie polecam ten produkt.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny