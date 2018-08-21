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  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
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  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender

Nutraukta gamyba

Daily CollectionRankinis maišytuvas

HR1602/00

4.5

| (54) Atsiliepimai | 87% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo

„Philips Daily“ kolekcijos rankinio maišytuvo 550 W galios ir unikalaus dizaino maišymo kojelės ir kapoklio derinys padeda paruošti puikių sriubų ir susmulkinti žalumynus vos per kelias sekundes. Dar niekada nebuvo taip lengva gaminti!

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puikioms sriuboms ruošti ir žalumynams smulkinti

Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo

  • 550 W, plastikinis antgalis

  • „ProMix“

  • 0,5 l menzūrėlė, kapoklis

  • 1 greitis

Optimalus srautas ir smulkinimas

Optimalus srautas ir smulkinimas

Sukurta bendradarbiaujant su prestižiniu Štutgarto universitetu, unikali „Philips ProMix“ maišymo technologija naudoja trikampio formą ir optimizuoja srautą, o tai padeda pasiekti dar geresnių smulkinimo rezultatų.

2 mygtukų atlaisvinimo sistema, kad lengvai nuimtumėte maišytuvo antgalį

2 mygtukų atlaisvinimo sistema, kad lengvai nuimtumėte maišytuvo antgalį

Naudodami „Philips“ rankinio maišytuvo 2 mygtukų atlaisvinimo sistemą galėsite lengvai nuimti maišytuvo antgalį ir jį išplauti.

Vienas jungiklis

Vienas jungiklis

Paprasta naudoti – tik vienas jungiklis.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • VRS_AWARD-961301 vaizdas

Atsiliepimai

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4.5

iš 5

54

Atsiliepimai

87%

Rekomenduoja šį gaminį

21/08/2018

Lietuva

Lietuva

Philips“ Daily Collection Rankinis maišytuvas HR1600/00 550 w

Unikalu, nes paprastas, bet ne prastas. Labai patogiai laikyti rankoje. Pomidorai ir paprikos jau sutrinti su visomis zievelemis. Peiliukas - Liuks.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1600/00 Rankinis maišytuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1600/00 Rankinis maišytuvas

28/06/2016

Latvija

Latvija

Patvirtintas pirkėjas

Pilda savas funkcijas

Lieliski palīdz pagatavot mazulim biezenīšus ( ērti lietot un mazgāt )

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1600/00 Rokas blenderis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1600/00 Rokas blenderis

28/06/2017

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Bllender przyjacielem nie tylko kobiety fit

Użytkuję już dosyć długo blender Philips z kolekcji Daily. Doskonałe urządzenie. Bardzo przydatne na co dzień w robieniu koktajli, a także super pomocnik przy robieniu zupy - krem. Ma metalową kolbę, przez co bez problemu można zblendować gorące płyny, do tego końcówka kielichowa, która nie rozpryskuje wkoło płynu. Dobrze radzi sobie też z mrożonymi owocami.Dodatkowym dla mnie plusem jest to, że jest stabilny, można go "postawić" w garnku, podczas gdy sięga się np. po przyprawy, nie trzeba go odkładać na bok. Zdecydowanie polecam ten produkt.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.