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Daily Collection Rankinis maišytuvas

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Daily CollectionRankinis maišytuvas

HR1604/00

Daily Collection Rankinis maišytuvas

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

Eco passport Philips Daily Collection Hand blender - English (US)

  • PDF fail., 183.3 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Hand blender HR1604/00 - English (US)

  • PDF fail., 25.1 kB
  • 13 March 2026

Dažnai užduodami klausimai

Trikčių diagnostika ir šalinimas

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