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  • Kiekvieną dieną mėgaukis naminiu maistu ir gėrimais
  • Kiekvieną dieną mėgaukis naminiu maistu ir gėrimais
  • Kiekvieną dieną mėgaukis naminiu maistu ir gėrimais
  • Kiekvieną dieną mėgaukis naminiu maistu ir gėrimais
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  • Kiekvieną dieną mėgaukis naminiu maistu ir gėrimais
  • Kiekvieną dieną mėgaukis naminiu maistu ir gėrimais
  • Kiekvieną dieną mėgaukis naminiu maistu ir gėrimais

Nutraukta gamyba

Viva CollectionRankinis maišytuvas

HR1617/00

4.8
| (8) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Kiekvieną dieną mėgaukis naminiu maistu ir gėrimais
„Philips“ HR1617/00 rankinio maišytuvo 650 W galios, dvipusio veikimo peiliuko ir įvairių greičių derinys padeda pasiekti puikių rezultatų per kelias sekundes. Dar niekada nebuvo taip lengva gaminti!
Peržiūrėti visas naudas

Lengva maišyti, kapoti ir plakti naudojant įvairius greičius

Kiekvieną dieną mėgaukis naminiu maistu ir gėrimais

  • 650 W, metalinis antgalis

  • Dvigubo veikimo peilis

  • 1,7 l indas, XL kapoklis, plaktuvas

  • 16 greičių ir turbofunkcija

Pasirinkite optimalų greitį visų tipų produktams

Pasirinkite optimalų greitį visų tipų produktams

Iš 16 greičio nustatymų galite pasirinkti optimalų greitį visų tipų produktams – tirštumas bus toks, kokio norite, galėsite džiaugtis puikiais rezultatais.

Labai didelės galios mygtukas – kiečiausiems produktams sumaišyti

Labai didelės galios mygtukas – kiečiausiems produktams sumaišyti

Kiečiausiems produktams sumaišyti.

Dvigubo veikimo ašmenys

Dvigubo veikimo ašmenys

„Philips“ rankinio maišytuvo dvigubo veikimo peiliukai pjauna horizontaliai ir vertikaliai.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

8

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
2
1

18/12/2013

Polska

Polska

jest super :)

Jeden z najlepszych zakupów jaki udało mi się zrealizować. Doskonały do przyrządzenia zupy-krem, koktajli, poszatkowania marchwi na rybę po grecku :) szybki, bezawaryjny, przydatny, polecam :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1617/00 Blender ręczny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1617/00 Blender ręczny

29/11/2013

Polska

Polska

doskonały aby szybko i zdrowo przygotowywać posiłki dla dzieci

Doskonały aby szybko i zdrowo przygotowywać posiłki dla 2 małych dzieci.Deserki i obiadki przecierane nie stanowią już problemu :). Przygotowywanie szybkiego ciasta do kawy jest już przyjemnością - szybkie ubijanie piany czy nawet siekanie cebuli :) ułatwia mi teraz życie:).

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1617/00 Blender ręczny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1617/00 Blender ręczny

04/06/2012

Polska

Polska

rewelacja

Niezastąpiony w kuchni, zwłaszcza w okresie sezonu na owoce. Bardzo pomocny w robieniu koktajli. Przyda się też do mielenia orzechów i nie tylko.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1617/00 Blender ręczny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1617/00 Blender ręczny

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