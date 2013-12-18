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Nutraukta gamyba
650 W, metalinis antgalis
Dvigubo veikimo peilis
1,7 l indas, XL kapoklis, plaktuvas
16 greičių ir turbofunkcija
Iš 16 greičio nustatymų galite pasirinkti optimalų greitį visų tipų produktams – tirštumas bus toks, kokio norite, galėsite džiaugtis puikiais rezultatais.
Kiečiausiems produktams sumaišyti.
„Philips“ rankinio maišytuvo dvigubo veikimo peiliukai pjauna horizontaliai ir vertikaliai.
4.8
iš 5
8
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Agakat
18/12/2013
Polska
jest super :)
Jeden z najlepszych zakupów jaki udało mi się zrealizować. Doskonały do przyrządzenia zupy-krem, koktajli, poszatkowania marchwi na rybę po grecku :) szybki, bezawaryjny, przydatny, polecam :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1617/00 Blender ręczny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1617/00 Blender ręczny
barbaram23
29/11/2013
Polska
doskonały aby szybko i zdrowo przygotowywać posiłki dla dzieci
Doskonały aby szybko i zdrowo przygotowywać posiłki dla 2 małych dzieci.Deserki i obiadki przecierane nie stanowią już problemu :). Przygotowywanie szybkiego ciasta do kawy jest już przyjemnością - szybkie ubijanie piany czy nawet siekanie cebuli :) ułatwia mi teraz życie:).
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1617/00 Blender ręczny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1617/00 Blender ręczny
Małgosia74
04/06/2012
Polska
rewelacja
Niezastąpiony w kuchni, zwłaszcza w okresie sezonu na owoce. Bardzo pomocny w robieniu koktajli. Przyda się też do mielenia orzechów i nie tylko.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1617/00 Blender ręczny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1617/00 Blender ręczny