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Nutraukta gamyba

Daily CollectionRankinis maišytuvas

HR1621/00

4.6

| (11) Atsiliepimai | 91% Rekomenduoja šį gaminį

Daugiau galios ir vientisesnė masė

„Philips“ rankinio maišytuvo 650 W galia dera su „ProMix“ maišymo technologija ir turbofunkcija, todėl pasieksite puikių rezultatų net ir intensyviai dirbdami. Naudodami rankinį maišytuvą lengvai paruošite naminių sriubų, tyrių ir kokteilių.

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650 W „ProMix“ rankinis maišytuvas su turbofunkcija

Daugiau galios ir vientisesnė masė

  • 650 W, metalinis antgalis

  • „ProMix“

  • 0,5 l menzūrėlė

  • 2 greičiai įskaitant „Turbo“ funkciją

0,5 l rankinio maišytuvo menzūrėlė

0,5 l rankinio maišytuvo menzūrėlė

Naudodami 0,5 l menzūrėlę galėsite dozuoti produktus pagal receptą ir greitai maišyti sriubas, tyres arba kokteilius.

2 mygtukų atlaisvinimo sistema, kad lengvai nuimtumėte maišytuvo antgalį

2 mygtukų atlaisvinimo sistema, kad lengvai nuimtumėte maišytuvo antgalį

Naudodami „Philips“ rankinio maišytuvo 2 mygtukų atlaisvinimo sistemą galėsite lengvai nuimti maišytuvo antgalį ir jį išplauti.

Galingas variklis – optimalus maisto ruošimas

Galingas variklis – optimalus maisto ruošimas

Su galingu 650 W varikliu galima sumaišyti beveik kiekvieną sudėtinę dalį.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

11

Atsiliepimai

91%

Rekomenduoja šį gaminį

3
1

04/09/2016

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Bardzo dobry blender

Cichy, o dużej mocy, z łatwością blenduje zupy, koktajle, dipy. Specyficzny kształt stopki miło zaskoczył, zdecydowanie jest to najlepszy blender z jakimi miałam styczność.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1621/00 Blender ręczny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1621/00 Blender ręczny

26/08/2020

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Výrobek dělá co potřebuji.

Tento šlehač má kvalitní zpracování a nástavec je kovový.

Argumentai už

Vynikající kvalita výrobku a super cena.

Argumentai prieš

Nic

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér

Date of Use 2019-07-26

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér

Date of Use 2019-07-26

19/06/2020

България

България

Постигнатите резултати съответстват на очакваното

Пасаторът перфектно пасира всякакви храни. Резултатът е хомогенна смес. Металният корпус позволява пасирани и на горещи смеси като супи и пюрета. Позволява и лесно почистване, в това число в съдомиялна.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1621/00 Пасатор

Date of Use 2019-05-19

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1621/00 Пасатор

Date of Use 2019-05-19

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