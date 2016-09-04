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Nutraukta gamyba
Daugiau galios ir vientisesnė masė
„Philips“ rankinio maišytuvo 650 W galia dera su „ProMix“ maišymo technologija ir turbofunkcija, todėl pasieksite puikių rezultatų net ir intensyviai dirbdami. Naudodami rankinį maišytuvą lengvai paruošite naminių sriubų, tyrių ir kokteilių.
650 W, metalinis antgalis
„ProMix“
0,5 l menzūrėlė
2 greičiai įskaitant „Turbo“ funkciją
Naudodami 0,5 l menzūrėlę galėsite dozuoti produktus pagal receptą ir greitai maišyti sriubas, tyres arba kokteilius.
Naudodami „Philips“ rankinio maišytuvo 2 mygtukų atlaisvinimo sistemą galėsite lengvai nuimti maišytuvo antgalį ir jį išplauti.
Su galingu 650 W varikliu galima sumaišyti beveik kiekvieną sudėtinę dalį.
4.6
iš 5
11
Atsiliepimai
91%
Rekomenduoja šį gaminį
mary88
04/09/2016
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Bardzo dobry blender
Cichy, o dużej mocy, z łatwością blenduje zupy, koktajle, dipy. Specyficzny kształt stopki miło zaskoczył, zdecydowanie jest to najlepszy blender z jakimi miałam styczność.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1621/00 Blender ręczny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1621/00 Blender ręczny
Pepe17
26/08/2020
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Výrobek dělá co potřebuji.
Tento šlehač má kvalitní zpracování a nástavec je kovový.
Argumentai už
Vynikající kvalita výrobku a super cena.
Argumentai prieš
Nic
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér
Date of Use 2019-07-26
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér
Date of Use 2019-07-26
19/06/2020
България
Постигнатите резултати съответстват на очакваното
Пасаторът перфектно пасира всякакви храни. Резултатът е хомогенна смес. Металният корпус позволява пасирани и на горещи смеси като супи и пюрета. Позволява и лесно почистване, в това число в съдомиялна.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1621/00 Пасатор
Date of Use 2019-05-19
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1621/00 Пасатор
Date of Use 2019-05-19