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Nutraukta gamyba
650 W, metalinis antgalis
„ProMix“
0,5 l menzūrėlė, kapoklis
2 greičiai įskaitant „Turbo“ funkciją
Naudodami 0,5 l menzūrėlę galėsite dozuoti produktus pagal receptą ir greitai maišyti sriubas, tyres arba kokteilius.
Naudodami „Philips“ rankinio maišytuvo 2 mygtukų atlaisvinimo sistemą galėsite lengvai nuimti maišytuvo antgalį ir jį išplauti.
Su galingu 650 W varikliu galima sumaišyti beveik kiekvieną sudėtinę dalį.
4.5
iš 5
8
Atsiliepimai
88%
Rekomenduoja šį gaminį
bmw750
13/08/2020
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Vynikající!!!
Tyčový mixér jsem použil teprve 4x a vše super.Nádobka by mohla být větší,ale zvykám si :-) .Dobře vypadá
Argumentai už
Design,funkčnost
Argumentai prieš
Menší nádobka
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér
Rekyne24
09/08/2020
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Výrobek je multifunkční
Tyčový mixér se velmi dobře myje, perfektní na omáčky, sekání oříšků.
Argumentai už
Funkčnost, rychlost, kvalita
Argumentai prieš
nevím
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér
Veselka44
03/07/2020
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Nezbytná součást domácnosti
zakoupila jsem pro mladé do nové domácnosti, určitě brzy ocení pro přípravu stravy pro prcka, nádobka i sekáček je pro tento účel akorát, výkon je dostatečný pro jemné rozsekání, rukkojeť padne příjemně do ruky, cena byla vynikající
Argumentai už
dostatečný výkon, dobře se drží, skvělá cena
Argumentai prieš
trochu menší nádobka se sekáčkem i mixovací nádoba
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér