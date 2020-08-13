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Nutraukta gamyba

„Daily“ kolekcijaRankinis maišytuvas

HR1623/00

4.5
| (8) Atsiliepimai | 88% Rekomenduoja šį gaminį
Daugiau galios ir vientisesnė masė
„Philips“ rankinio maišytuvo 650 W galia dera su „ProMix“ maišymo technologija ir turbofunkcija, todėl pasieksite puikių rezultatų net ir intensyviai dirbdami. Kartu pridedamas ir kompaktiškas kapoklis, kuriuo smulkiai supjaustysite svogūnus, žalumynus ir parmezano sūrį.
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650 W „ProMix“ rankinis maišytuvas su turbofunkcija

Daugiau galios ir vientisesnė masė

  • 650 W, metalinis antgalis

  • „ProMix“

  • 0,5 l menzūrėlė, kapoklis

  • 2 greičiai įskaitant „Turbo“ funkciją

0,5 l rankinio maišytuvo menzūrėlė

0,5 l rankinio maišytuvo menzūrėlė

Naudodami 0,5 l menzūrėlę galėsite dozuoti produktus pagal receptą ir greitai maišyti sriubas, tyres arba kokteilius.

2 mygtukų atlaisvinimo sistema, kad lengvai nuimtumėte maišytuvo antgalį

2 mygtukų atlaisvinimo sistema, kad lengvai nuimtumėte maišytuvo antgalį

Naudodami „Philips“ rankinio maišytuvo 2 mygtukų atlaisvinimo sistemą galėsite lengvai nuimti maišytuvo antgalį ir jį išplauti.

Galingas variklis – optimalus maisto ruošimas

Galingas variklis – optimalus maisto ruošimas

Su galingu 650 W varikliu galima sumaišyti beveik kiekvieną sudėtinę dalį.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

8

Atsiliepimai

88%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

13/08/2020

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Vynikající!!!

Tyčový mixér jsem použil teprve 4x a vše super.Nádobka by mohla být větší,ale zvykám si :-) .Dobře vypadá

Argumentai už

Design,funkčnost

Argumentai prieš

Menší nádobka

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

09/08/2020

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Výrobek je multifunkční

Tyčový mixér se velmi dobře myje, perfektní na omáčky, sekání oříšků.

Argumentai už

Funkčnost, rychlost, kvalita

Argumentai prieš

nevím

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

03/07/2020

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Nezbytná součást domácnosti

zakoupila jsem pro mladé do nové domácnosti, určitě brzy ocení pro přípravu stravy pro prcka, nádobka i sekáček je pro tento účel akorát, výkon je dostatečný pro jemné rozsekání, rukkojeť padne příjemně do ruky, cena byla vynikající

Argumentai už

dostatečný výkon, dobře se drží, skvělá cena

Argumentai prieš

trochu menší nádobka se sekáčkem i mixovací nádoba

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

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