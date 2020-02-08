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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1625/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender

Nutraukta gamyba

Daily CollectionRankinis maišytuvas

HR1625/00

4.6

| (18) Atsiliepimai | 94% Rekomenduoja šį gaminį

Daugiau galios ir vientisesnė masė

„Philips“ rankinio maišytuvo 650 W galia dera su „ProMix“ maišymo technologija ir turbofunkcija, todėl pasieksite puikių rezultatų net ir intensyviai dirbdami. Naudodami kompaktišką kapoklį ir plaktuvą galite smulkinti svogūnus ir plakti grietinėlę.

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650 W „ProMix“ rankinis maišytuvas su turbofunkcija

Daugiau galios ir vientisesnė masė

  • 650 W, metalinis antgalis

  • „ProMix“

  • 0,5 l menzūrėlė, kapoklis, plaktuvas

  • 2 greičiai įskaitant „Turbo“ funkciją

0,5 l rankinio maišytuvo menzūrėlė

0,5 l rankinio maišytuvo menzūrėlė

Naudodami 0,5 l menzūrėlę galėsite dozuoti produktus pagal receptą ir greitai maišyti sriubas, tyres arba kokteilius.

2 mygtukų atlaisvinimo sistema, kad lengvai nuimtumėte maišytuvo antgalį

2 mygtukų atlaisvinimo sistema, kad lengvai nuimtumėte maišytuvo antgalį

Naudodami „Philips“ rankinio maišytuvo 2 mygtukų atlaisvinimo sistemą galėsite lengvai nuimti maišytuvo antgalį ir jį išplauti.

Galingas variklis – optimalus maisto ruošimas

Galingas variklis – optimalus maisto ruošimas

Su galingu 650 W varikliu galima sumaišyti beveik kiekvieną sudėtinę dalį.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

18

Atsiliepimai

94%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2

08/02/2020

Polska

Polska

świetny przybornik do każdej kuchni!

świetny produkt! tego potrzebowałam! masywne wykończenie, szybko i sprawnie działa. skutecznie radzi sobie z twardszymi produktami. zajmuje bardzo mało miejsca. główna część i blender mieszczą się (po rozłączeniu) w szufladzie ze sztućcami. rozdrabniacz trochę mniejszy niż miałam do tej pory, ale zdecydowanie lepszy i szybszy. a składniki, które potrzebowałam zmielić - doskonale rozdrobnione! blender świetnie miksuje i nie rozchlapuje bardziej płynnych produktów. łatwy w użyciu, w umyciu. produkt bardzo mi się podoba również pod kątem wizualnym.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1625/00 Blender ręczny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1625/00 Blender ręczny

28/07/2020

România

România

Patvirtintas pirkėjas

Excelent

Foarte multumita de produs pana acum, putere mare fata de alte produse pe care le-am avut.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1625/00 Mixer de mână

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1625/00 Mixer de mână

19/10/2019

Magyarország

Magyarország

Jól működik

A termèk kiválóan működik minden funkciójában.Könnyen kezelhető.A tisztítása egyszerű.Sokoldalú és megbízható.Mindenkinek ajánlom.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1625/00 Rúdmixer

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1625/00 Rúdmixer

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.