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Daugiau galios ir vientisesnė masė
„Philips“ rankinio maišytuvo 650 W galia dera su „ProMix“ maišymo technologija ir turbofunkcija, todėl pasieksite puikių rezultatų net ir intensyviai dirbdami. Naudodami kompaktišką kapoklį ir plaktuvą galite smulkinti svogūnus ir plakti grietinėlę.
650 W, metalinis antgalis
„ProMix“
0,5 l menzūrėlė, kapoklis, plaktuvas
2 greičiai įskaitant „Turbo“ funkciją
Naudodami 0,5 l menzūrėlę galėsite dozuoti produktus pagal receptą ir greitai maišyti sriubas, tyres arba kokteilius.
Naudodami „Philips“ rankinio maišytuvo 2 mygtukų atlaisvinimo sistemą galėsite lengvai nuimti maišytuvo antgalį ir jį išplauti.
Su galingu 650 W varikliu galima sumaišyti beveik kiekvieną sudėtinę dalį.
4.6
iš 5
18
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
vapsmee
08/02/2020
Polska
świetny przybornik do każdej kuchni!
świetny produkt! tego potrzebowałam! masywne wykończenie, szybko i sprawnie działa. skutecznie radzi sobie z twardszymi produktami. zajmuje bardzo mało miejsca. główna część i blender mieszczą się (po rozłączeniu) w szufladzie ze sztućcami. rozdrabniacz trochę mniejszy niż miałam do tej pory, ale zdecydowanie lepszy i szybszy. a składniki, które potrzebowałam zmielić - doskonale rozdrobnione! blender świetnie miksuje i nie rozchlapuje bardziej płynnych produktów. łatwy w użyciu, w umyciu. produkt bardzo mi się podoba również pod kątem wizualnym.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1625/00 Blender ręczny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1625/00 Blender ręczny
Dienuta28
28/07/2020
România
Patvirtintas pirkėjas
Excelent
Foarte multumita de produs pana acum, putere mare fata de alte produse pe care le-am avut.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1625/00 Mixer de mână
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1625/00 Mixer de mână
Bubi
19/10/2019
Magyarország
Jól működik
A termèk kiválóan működik minden funkciójában.Könnyen kezelhető.A tisztítása egyszerű.Sokoldalú és megbízható.Mindenkinek ajánlom.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1625/00 Rúdmixer
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1625/00 Rúdmixer