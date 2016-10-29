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Nutraukta gamyba
Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas
Galingas „Philips“ rankinis maišytuvas su 700 W varikliu, „ProMix“ maišymo technologija ir intuityvaus valdymo „SpeedTouch“ mygtuku: kuo stipriau spausite, tuo didesnė galia bus naudojama. Su šiuo rankiniu maišytuvu šviežią maistą galėsite ruošti taip, kaip pageidaujate.
700 W, „Promix“ metalinis antgalis
Kintantis greitis ir turbofunkcija
1 l menzūrėlė, XL kapoklis, plaktuvas
Sukurta bendradarbiaujant su prestižiniu Štutgarto universitetu, unikali „Philips ProMix“ maišymo technologija naudoja trikampio formą ir optimizuoja srautą, todėl susmulkinama dar geriau.
„Philips“ rankinis maišytuvas su galingu ir patikimu 700 W varikliu gali gerai sumaišyti beveik visus ingredientus. Turėdamas tokį galingą variklį šis rankinis maišytuvas gali veikti su daugybe įvairių priedų.
„Philips“ rankinio maišytuvo XL dydžio kapoklio priedu (1000 ml) galėsite susmulkinti didelius mėsos, žolelių, riešutų, sūrio, šokolado ir svogūnų kiekius vos per kelias sekundes.
Apdovanojimai
4.3
iš 5
16
Atsiliepimai
81%
Rekomenduoja šį gaminį
Katerina2504
29/10/2016
Polska
Ten produkt jest genialny
Jest cichy w użytkowaniu i idealnie blenduje wszystkie owoce !!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1643/00 Blender ręczny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1643/00 Blender ręczny
08lina
28/07/2020
Україна
Дуже задоволена
Добрый день. Хочу рассказать о приобретении блендера Филипс. Я, как любительница коктейлей и взбитых крем-супов без этого девайса обойтись просто не могла. Выбрала по цене, качеству и приобрела. Большая ёмкость стакана. Хорошие ножи, взбивает ягоды и молоко до состояния коктейля достаточно быстро. Получается вкусный кокт8ейль с пенкой.Крем-супы также приготавливает вполне достойно. Без комочков.Пользуюсь уже несколько лет и ножи не затупились,точить не приходилось Мыть достаточно удобно. Есть функция очистки. Приятный спокойный дизайн. Удобная ручка. Довольна!!!!!!рекомендую....
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1643/00 Ручний блендер
Date of Use 2018-07-28
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1643/00 Ручний блендер
Date of Use 2018-07-28
Olchik
11/04/2019
Україна
Отличный блендер
Блендером пользуюсь больше трёх лет, никаких нареканий нет. Очень удобная кнопка для регулирования мощности, чем сильнее нажимаете- тем больше мощность. Точно такой же подарила и маме.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1643/00 Ручний блендер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1643/00 Ручний блендер