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  • Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas
  • Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas
  • Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas
  • Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas
  • Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas
  • Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas
  • Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas
  • Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas
  • Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas
  • Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas
  • Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas
  • Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas
  • Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas
  • Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas
  • Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas
  • Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas
  • Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas
  • Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas
  • Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas
  • Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas

Nutraukta gamyba

Avance CollectionRankinis maišytuvas

HR1643/00

4.3

| (16) Atsiliepimai | 81% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas

Galingas „Philips“ rankinis maišytuvas su 700 W varikliu, „ProMix“ maišymo technologija ir intuityvaus valdymo „SpeedTouch“ mygtuku: kuo stipriau spausite, tuo didesnė galia bus naudojama. Su šiuo rankiniu maišytuvu šviežią maistą galėsite ruošti taip, kaip pageidaujate.

Peržiūrėti visas naudas

Paruoškite įvairiausių patiekalų naudodami „SpeedTouch“

Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas

  • 700 W, „Promix“ metalinis antgalis

  • Kintantis greitis ir turbofunkcija

  • 1 l menzūrėlė, XL kapoklis, plaktuvas

Optimalus srautas ir smulkinimas

Optimalus srautas ir smulkinimas

Sukurta bendradarbiaujant su prestižiniu Štutgarto universitetu, unikali „Philips ProMix“ maišymo technologija naudoja trikampio formą ir optimizuoja srautą, todėl susmulkinama dar geriau.

Galingas 700 W rankinio maišytuvo variklis užtikrina geriausius maišymo rezultatus

Galingas 700 W rankinio maišytuvo variklis užtikrina geriausius maišymo rezultatus

„Philips“ rankinis maišytuvas su galingu ir patikimu 700 W varikliu gali gerai sumaišyti beveik visus ingredientus. Turėdamas tokį galingą variklį šis rankinis maišytuvas gali veikti su daugybe įvairių priedų.

XL kapoklis, kuriuo susmulkinsite svogūnus, mėsą, riešutus, sūrį, šokoladą

XL kapoklis, kuriuo susmulkinsite svogūnus, mėsą, riešutus, sūrį, šokoladą

„Philips“ rankinio maišytuvo XL dydžio kapoklio priedu (1000 ml) galėsite susmulkinti didelius mėsos, žolelių, riešutų, sūrio, šokolado ir svogūnų kiekius vos per kelias sekundes.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-612383

Atsiliepimai

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4.3

iš 5

16

Atsiliepimai

81%

Rekomenduoja šį gaminį

2

29/10/2016

Polska

Polska

Ten produkt jest genialny

Jest cichy w użytkowaniu i idealnie blenduje wszystkie owoce !!!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1643/00 Blender ręczny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1643/00 Blender ręczny

28/07/2020

Україна

Україна

Дуже задоволена

Добрый день. Хочу рассказать о приобретении блендера Филипс. Я, как любительница коктейлей и взбитых крем-супов без этого девайса обойтись просто не могла. Выбрала по цене, качеству и приобрела. Большая ёмкость стакана. Хорошие ножи, взбивает ягоды и молоко до состояния коктейля достаточно быстро. Получается вкусный кокт8ейль с пенкой.Крем-супы также приготавливает вполне достойно. Без комочков.Пользуюсь уже несколько лет и ножи не затупились,точить не приходилось Мыть достаточно удобно. Есть функция очистки. Приятный спокойный дизайн. Удобная ручка. Довольна!!!!!!рекомендую....

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1643/00 Ручний блендер

Date of Use 2018-07-28

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1643/00 Ручний блендер

Date of Use 2018-07-28

11/04/2019

Україна

Україна

Отличный блендер

Блендером пользуюсь больше трёх лет, никаких нареканий нет. Очень удобная кнопка для регулирования мощности, чем сильнее нажимаете- тем больше мощность. Точно такой же подарила и маме.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1643/00 Ручний блендер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1643/00 Ручний блендер

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.