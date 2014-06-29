GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Spauskite sultis namuose lengvai
  • Spauskite sultis namuose lengvai
  • Spauskite sultis namuose lengvai
  • Spauskite sultis namuose lengvai

Nutraukta gamyba

Daily CollectionSulčiaspaudė

HR1823/70

4.8

| (10) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Spauskite sultis namuose lengvai

Šia „Philips“ sulčiaspaude HR1823/70 lengvai išspausite skanių šviežių sulčių. Dėl apskrito tiekimo vamzdžio vaisius ir daržoves reikės mažiau pjaustyti. O dėl kompaktiško dizaino jai lengva rasti vietą namuose.

Peržiūrėti visas naudas

Sulčiaspaudė: lengva patiekti, lengva laikyti

Spauskite sultis namuose lengvai

  • 220 W

  • 1 greitis

  • Balta / mėlyna

Apvalus vamzdis – lengvas produktų tiekimas

Apvalus vamzdis – lengvas produktų tiekimas

Apvalus vamzdis – lengvas produktų tiekimas.

Daugiau sulčių su smulkaus tinklelio filtru

Daugiau sulčių su smulkaus tinklelio filtru

Daugiau sulčių su smulkaus tinklelio filtru.

Kompaktiškas dizainas

Kompaktiškas dizainas

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.8

iš 5

10

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

29/06/2014

Polska

Polska

Polecam

Sokowirówka HR1823/70 jest mała zgrabna, szybko i bez problemu robi soki . Cicha . Polecam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka

07/03/2014

Polska

Polska

Doskonała

PHILIPS HR 1823/70 ;Posada wiele zalet. Pracuje nie głośno,jest łatwa w obsłudze,wydajna,poręczna i spełnia moje oczekiwania.Umożliwia łatwe przygotowywanie smacznych, świeżych soków. Okrągły otwór na produkty redukuje konieczność krojenia owoców i warzyw. Niewielkie rozmiary sprawiają, że można ją bez problemu przechowywać.Wysoka jakość za przystępną cenę.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka

07/03/2014

Polska

Polska

prosta w użyciu

Sokowirówka HR1823/70;Mam w domu sokowirówkę HR1823/70. Jest łatwa w użyciu, nieskomplikowana, bez problemu można ją rozłożyć na części po użyciu i łatwo umyć wszystkie elementy zabrudzone sokiem i wytłoczkami a smak jesiennego soku ze świeżego jabłka i marchewki jest super!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.