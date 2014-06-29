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Nutraukta gamyba
Spauskite sultis namuose lengvai
Šia „Philips“ sulčiaspaude HR1823/70 lengvai išspausite skanių šviežių sulčių. Dėl apskrito tiekimo vamzdžio vaisius ir daržoves reikės mažiau pjaustyti. O dėl kompaktiško dizaino jai lengva rasti vietą namuose.
220 W
1 greitis
Balta / mėlyna
Apvalus vamzdis – lengvas produktų tiekimas.
Daugiau sulčių su smulkaus tinklelio filtru.
4.8
iš 5
10
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
madzia11212
29/06/2014
Polska
Polecam
Sokowirówka HR1823/70 jest mała zgrabna, szybko i bez problemu robi soki . Cicha . Polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka
lawina74
07/03/2014
Polska
Doskonała
PHILIPS HR 1823/70 ;Posada wiele zalet. Pracuje nie głośno,jest łatwa w obsłudze,wydajna,poręczna i spełnia moje oczekiwania.Umożliwia łatwe przygotowywanie smacznych, świeżych soków. Okrągły otwór na produkty redukuje konieczność krojenia owoców i warzyw. Niewielkie rozmiary sprawiają, że można ją bez problemu przechowywać.Wysoka jakość za przystępną cenę.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka
alina0712
07/03/2014
Polska
prosta w użyciu
Sokowirówka HR1823/70;Mam w domu sokowirówkę HR1823/70. Jest łatwa w użyciu, nieskomplikowana, bez problemu można ją rozłożyć na części po użyciu i łatwo umyć wszystkie elementy zabrudzone sokiem i wytłoczkami a smak jesiennego soku ze świeżego jabłka i marchewki jest super!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka