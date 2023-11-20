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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
500 W
„QuickClean“
1,5 l
Apsauga nuo lašėjimo
Būdama tik pusės įprastos sulčiaspaudės dydžio, ši sulčiaspaudė užima nedaug vietos*. Ją galite palikti ant virtuvinio stalo arba bet kur lengvai patalpinti.
Su šia sulčiaspaude galite naudoti ir savas stiklines (maks. 12 cm aukščio). Pastatykite ją po integruotu snapeliu ir spauskite sultis.
Galite išspausti iki 1,5 l sulčių vienu spaudimu neišvalę tirščių indo.
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Дора_Л
20/11/2023
Україна
Чудова соковижималка, яка не займає багато місця
Я задоволена покупкою: недорога, мініатюрна, виглядає класно, соковижималка зручно та швидко розбирається та миється. Рекомендую
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1832/00 Соковижималка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1832/00 Соковижималка
Metcho
07/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Сокоизтисквачка Philips
Уникален домакински уреди!Невероятен натурален сок.Изтисква максимално всякакви плодове.Препоръчвам го за всеки дом
Argumentai už
Повече сок от всяка друга марка
Argumentai prieš
Няма такива
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка
Потребител на Филипс
07/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Страхотен продукт
Малък, компактен, но едновременно с това мощен уред, който изцежда сока максимално.
Argumentai už
заема малко място на кухненския плот
Argumentai prieš
няма
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка
Palyginti su „Avance“ kolekcijos sulčiaspaude HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73