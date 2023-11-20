GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.

„Viva Collection“Sulčiaspaudė

HR1832/00

5
| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
Viskas, ko tikitės iš sulčiaspaudės – itin galingas spaudimas, išvaloma vos per 1 min. – kompaktiško, vos pusės įprastos sulčiaspaudės dydžio, dizaino prietaise! *. Kasdien mėgaukitės sveikomis namuose spaustomis sultimis.
Peržiūrėti visas naudas

Viskas vienoje kompaktiškoje konstrukcijoje

Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.

  • 500 W

  • „QuickClean“

  • 1,5 l

  • Apsauga nuo lašėjimo

Kompaktiška sulčiaspaudė visada po ranka ant virtuvės stalo

Kompaktiška sulčiaspaudė visada po ranka ant virtuvės stalo

Būdama tik pusės įprastos sulčiaspaudės dydžio, ši sulčiaspaudė užima nedaug vietos*. Ją galite palikti ant virtuvinio stalo arba bet kur lengvai patalpinti.

Spauskite sultis tiesiai į stiklinę

Spauskite sultis tiesiai į stiklinę

Su šia sulčiaspaude galite naudoti ir savas stiklines (maks. 12 cm aukščio). Pastatykite ją po integruotu snapeliu ir spauskite sultis.

Iki 1,5 l sulčių vienu spaudimu

Iki 1,5 l sulčių vienu spaudimu

Galite išspausti iki 1,5 l sulčių vienu spaudimu neišvalę tirščių indo.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

5.0

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

20/11/2023

Україна

Україна

Чудова соковижималка, яка не займає багато місця

Я задоволена покупкою: недорога, мініатюрна, виглядає класно, соковижималка зручно та швидко розбирається та миється. Рекомендую

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1832/00 Соковижималка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1832/00 Соковижималка

07/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Сокоизтисквачка Philips

Уникален домакински уреди!Невероятен натурален сок.Изтисква максимално всякакви плодове.Препоръчвам го за всеки дом

Argumentai už

Повече сок от всяка друга марка

Argumentai prieš

Няма такива

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка

07/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Страхотен продукт

Малък, компактен, но едновременно с това мощен уред, който изцежда сока максимално.

Argumentai už

заема малко място на кухненския плот

Argumentai prieš

няма

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su „Avance“ kolekcijos sulčiaspaude HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73