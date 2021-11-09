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  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
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Nutraukta gamyba

„Viva Collection“Sulčiaspaudė

HR1832/02

4.9
| (90) Atsiliepimai | 98% Rekomenduoja šį gaminį
Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
Viskas, ko tikitės iš sulčiaspaudės – itin galingas spaudimas, išvaloma vos per 1 min. – kompaktiško, vos pusės įprastos sulčiaspaudės dydžio, dizaino prietaise! *. Kasdien mėgaukitės sveikomis namuose spaustomis sultimis.
Peržiūrėti visas naudas

Viskas vienoje kompaktiškoje konstrukcijoje

Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.

  • 500 W

  • „QuickClean“

  • 1,5 l

  • Apsauga nuo lašėjimo

Kompaktiška sulčiaspaudė visada po ranka ant virtuvės stalo

Kompaktiška sulčiaspaudė visada po ranka ant virtuvės stalo

Būdama tik pusės įprastos sulčiaspaudės dydžio, ši sulčiaspaudė užima nedaug vietos*. Ją galite palikti ant virtuvinio stalo arba bet kur lengvai patalpinti.

Spauskite sultis tiesiai į stiklinę

Spauskite sultis tiesiai į stiklinę

Su šia sulčiaspaude galite naudoti ir savas stiklines (maks. 12 cm aukščio). Pastatykite ją po integruotu snapeliu ir spauskite sultis.

Iki 1,5 l sulčių vienu spaudimu

Iki 1,5 l sulčių vienu spaudimu

Galite išspausti iki 1,5 l sulčių vienu spaudimu neišvalę tirščių indo.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

90

Atsiliepimai

98%

Rekomenduoja šį gaminį

2

09/11/2021

Україна

Україна

ЧУДОВА СОКОВИЖИМАЛКА

ПРИДБАЛА ДЕКІЛЬКА РОКІВ ТОМУ. КОРИСТУЮСЬ, ВСЕ ДУЖЕ ПОДОБАЄТЬСЯ!!!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1832/02 Соковижималка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1832/02 Соковижималка

09/11/2021

Україна

Україна

Цена + качество = Philips

Доброго времени суток. Все мы прекрасно знакомы с данным производителем, но хочу заменить цена + качество далеко не у всех соответствует действительности. Дома в арсенале данного бренда имеется телевизор, чайник, пылесос, соковыжималка, ультрозвуковые счетки моя и моей любимой супруги, второй фен у жены и портативная колонка. Хотел бы остановить своё внимание на соковыжималке. У кого есть дети до годика поймут меня как родителя) Детский врач порекомендовала малышке добавлять сок из яблок и др фруктов по не много в рацион и вот стал вопрос какую соковыжималку выбрать? Когда их такое количество. Но прийди в магазин бытовой техники все вопросы сами собой решились. Поехали : дизайн ( вне конкуренции это лично мое мнение) без комментариев. Жена просто оставила ее на столешнице так как она смотрится как деталь интерьера пусть и на кухне; качество как всегда на высоте. Приятный на ощупь пластик и другие компоненты соковыжималки. Моется легко и быстро. Сама конструкция собирается в течение 30 сек и готово к работе. Цена была рекомендована производителем вот поэтому во всех торговых сетях я видел одинаковый ценник на выбранную мною модель. Выбирал неделю ( не вру, замучал пару продавцов - признаюсь). Итог уважаемая компания Philips я ваш клиент, фанат, собственник уже не одной единицы техники на веки. И да если меня спросят буду ли я рекомендовать вашу продукция друзьям и тд мой ответ - Yes, of course )

Argumentai už

Естественно

Argumentai prieš

-

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1832/02 Соковижималка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1832/02 Соковижималка

09/11/2021

Україна

Україна

Очень качественный продукт

Удобно готовить сок каждый день из любых фруктов и овощей. Быстро разбирается и моется. Рекомендую!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1832/02 Соковижималка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1832/02 Соковижималка

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  1. Palyginti su „Avance“ kolekcijos sulčiaspaude HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73