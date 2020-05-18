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Nutraukta gamyba
„QuickClean“
1,5 l, M vamzdis
500 W
Apsauga nuo lašėjimo
Būdama tik pusės įprastos sulčiaspaudės dydžio, ši sulčiaspaudė užima nedaug vietos*. Ją galite palikti ant virtuvinio stalo arba bet kur lengvai patalpinti.
Galite išspausti iki 1,5 l sulčių vienu spaudimu neišvalę tirščių indo.
Su šia sulčiaspaude galite naudoti ir savas stiklines (maks. 12 cm aukščio). Pastatykite ją po integruotu snapeliu ir spauskite sultis.
3.9
iš 5
8
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
fíra
18/05/2020
Česká republika
lehký,rychlý,kvalitní
kvalitní,lehký,snadno čistitelný,maximum odšťavnění
Argumentai už
malý,lehce přenosný
Argumentai prieš
hlučnější
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1836/00 Odšťavňovač
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1836/00 Odšťavňovač
Dari
04/12/2016
България
Отлична!
Получава се максимално сок от плодове и зеленчуци. Изключително лесна употреба, лесно като игра почистване. Прекрасен продукт, много съм доволна.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка
Justme
10/11/2016
България
Повече от перфектна
Отличен избор за цебата си. Екстрактва отлично сокът от продуктите. Кашата в контейнера е суха!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка
Palyginti su „Avance“ kolekcijos sulčiaspaude HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73