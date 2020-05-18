GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.

Nutraukta gamyba

„Viva Collection“Sulčiaspaudė

HR1836/00

3.9
| (8) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
Viskas, ko tikitės iš sulčiaspaudės – itin galingas spaudimas, išvaloma vos per 1 min. – kompaktiško, vos pusės įprastos sulčiaspaudės dydžio, dizaino prietaise! *. Kasdien mėgaukitės sveikomis namuose spaustomis sultimis.
Peržiūrėti visas naudas

Viskas vienoje kompaktiškoje konstrukcijoje

Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.

  • „QuickClean“

  • 1,5 l, M vamzdis

  • 500 W

  • Apsauga nuo lašėjimo

Kompaktiška sulčiaspaudė visada po ranka ant virtuvės stalo

Būdama tik pusės įprastos sulčiaspaudės dydžio, ši sulčiaspaudė užima nedaug vietos*. Ją galite palikti ant virtuvinio stalo arba bet kur lengvai patalpinti.

Iki 1,5 l sulčių vienu spaudimu

Iki 1,5 l sulčių vienu spaudimu

Galite išspausti iki 1,5 l sulčių vienu spaudimu neišvalę tirščių indo.

Spauskite sultis tiesiai į stiklinę

Su šia sulčiaspaude galite naudoti ir savas stiklines (maks. 12 cm aukščio). Pastatykite ją po integruotu snapeliu ir spauskite sultis.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

3.9

iš 5

8

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

2

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

lehký,rychlý,kvalitní

kvalitní,lehký,snadno čistitelný,maximum odšťavnění

Argumentai už

malý,lehce přenosný

Argumentai prieš

hlučnější

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1836/00 Odšťavňovač

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1836/00 Odšťavňovač

04/12/2016

България

България

Отлична!

Получава се максимално сок от плодове и зеленчуци. Изключително лесна употреба, лесно като игра почистване. Прекрасен продукт, много съм доволна.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка

10/11/2016

България

България

Повече от перфектна

Отличен избор за цебата си. Екстрактва отлично сокът от продуктите. Кашата в контейнера е суха!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su „Avance“ kolekcijos sulčiaspaude HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73