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Nutraukta gamyba
HR1844
Naminiai gėrimai ir maistas akimirksniu
300 W plaktuvas ir sulčiaspaudė su 2 greičiais ir pulsiniu režimu, greitojo valymo funkcija, nuimamu peiliu, 1,5 l plaktuvo dubeniu, vaisių filtru, smulkintuvu ir kapoti skirtais priedais.
300 W
1,5 l maišytuvas
su smulkintuvu, filtru, kapokliu
Tobulai sukapoja produktus per kelias sekundes.
Malkite tokius produktus kaip kava, žalumynai, prieskoniai ir grūdai.
Dėl unikalaus smulkaus tinklelio filtro, pagaminto iš nerūdijančio plieno, išspaudžiamas kiekvienas lašelis ir gaunama daugiau sulčių.
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