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Nutraukta gamyba
HR1854/00
Lengvai pagaminamos sveikos sultys
Dar niekada spausti sultis nebuvo taip lengva. Ši 550 W „Philips“ sulčiaspaudė HR1854/00 su ypač dideliu tiekimo vamzdžiu įtraukia sveikus vaisius ir daržoves, todėl jų nereikia pjaustyti. Jame taip pat yra sulčių ąsotis, kuriame sultys ilgiau išliks šviežios.
550 W
1,5 l
L dydžio vamzdis
Visas nuimamas dalis galima plauti indaplovėje.
Šis ypač didelis padavimo vamzdis įtraukia visą vaisių ar daržovę, tad jums nebereikia jų pjaustyti ar smulkinti.
Ilgiau išlaikykite šviežias sultis, po pagaminimo laikydami šiame 700 ml sulčių ąsotyje.
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