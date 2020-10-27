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Visos serijos

  • Lengvai pagaminamos sveikos sultys
  • Lengvai pagaminamos sveikos sultys
  • Lengvai pagaminamos sveikos sultys
  • Lengvai pagaminamos sveikos sultys
  • Lengvai pagaminamos sveikos sultys
  • Lengvai pagaminamos sveikos sultys
  • Lengvai pagaminamos sveikos sultys
  • Lengvai pagaminamos sveikos sultys
  • Lengvai pagaminamos sveikos sultys
  • Lengvai pagaminamos sveikos sultys

Nutraukta gamyba

„Viva Collection“Sulčiaspaudė

HR1854/00

Lengvai pagaminamos sveikos sultys

Dar niekada spausti sultis nebuvo taip lengva. Ši 550 W „Philips“ sulčiaspaudė HR1854/00 su ypač dideliu tiekimo vamzdžiu įtraukia sveikus vaisius ir daržoves, todėl jų nereikia pjaustyti. Jame taip pat yra sulčių ąsotis, kuriame sultys ilgiau išliks šviežios.

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Sulčiaspaudė, kurią lengva naudoti: jokio pjaustymo, jokio vargo.

Lengvai pagaminamos sveikos sultys

  • 550 W

  • 1,5 l

  • L dydžio vamzdis

Visas dalis galima plauti indaplovėje

Visas dalis galima plauti indaplovėje

Visas nuimamas dalis galima plauti indaplovėje.

Kadangi padavimo vamzdis ypač didelis, tai vaisių pjaustyti nereikia

Kadangi padavimo vamzdis ypač didelis, tai vaisių pjaustyti nereikia

Šis ypač didelis padavimo vamzdis įtraukia visą vaisių ar daržovę, tad jums nebereikia jų pjaustyti ar smulkinti.

Nepraleidžiantis oro sulčių ąsotis ilgiau išlaiko jūsų sultis šviežias.

Nepraleidžiantis oro sulčių ąsotis ilgiau išlaiko jūsų sultis šviežias.

Ilgiau išlaikykite šviežias sultis, po pagaminimo laikydami šiame 700 ml sulčių ąsotyje.

Techninės savybės

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