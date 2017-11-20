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Nutraukta gamyba
700 W
„QuickClean“
2 l, XL vamzdis
Galite išspausti iki 2 l sulčių vienu spaudimu neišvalę tirščių indo.
Galingas 700 W variklis – efektyvus maišymas, plakimas ir smulkinimas.
Itin didelis 75 mm tiekimo vamzdis – galėsite spausti net didelius vaisius ir daržoves, pvz., obuolius, morkas ir burokėlius, jų nesupjaustę.
4.5
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
LoraVslv27
20/11/2017
България
Страхотен продукт
Страхотна сокоизтисквачка! Харесва ми, че работи чисто и бързо! Изключително лесна за употреба! А най-важното, е че се почиства без усилия! Препоръчвам този продукт!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1855/30 Сокоизстисквачка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1855/30 Сокоизстисквачка
Mary15
06/05/2018
Україна
в целом ок, но не идеальна
При разборке очень сложно снимать металлическую часть с ножами-терками, надо прикладывать силу и не всегда получается снять!!! Иногда при работе сок просачивается между деталями корпуса и вытекает на стол, сложно потом отмывать от самой выжималки. Количеством и качеством самого сока довольна.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1855/30 Соковижималка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1855/30 Соковижималка