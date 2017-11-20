GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.

Nutraukta gamyba

„Viva Collection“Sulčiaspaudė

HR1855/30

4.5
| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
Ši „Philips“ sulčiaspaudė išspaus dar daugiau sulčių iš jūsų vaisių ir daržovių. Naudojant modernią „QUICKClean“ technologiją valymas atliekamas per 1 minutę. Kasdien mėgaukitės sveikomis namuose pasigamintomis sultimis!
Peržiūrėti visas naudas

Išspauskite iki 2 l sulčių vienu kartu ir išvalykite

Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.

  • 700 W

  • „QuickClean“

  • 2 l, XL vamzdis

Iki 2 l sulčių vienu spaudimu

Iki 2 l sulčių vienu spaudimu

Galite išspausti iki 2 l sulčių vienu spaudimu neišvalę tirščių indo.

Galingas 700 W variklis

Galingas 700 W variklis

Galingas 700 W variklis – efektyvus maišymas, plakimas ir smulkinimas.

XL tiekimo vamzdis (75 mm)

XL tiekimo vamzdis (75 mm)

Itin didelis 75 mm tiekimo vamzdis – galėsite spausti net didelius vaisius ir daržoves, pvz., obuolius, morkas ir burokėlius, jų nesupjaustę.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.5

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

20/11/2017

България

България

Страхотен продукт

Страхотна сокоизтисквачка! Харесва ми, че работи чисто и бързо! Изключително лесна за употреба! А най-важното, е че се почиства без усилия! Препоръчвам този продукт!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1855/30 Сокоизстисквачка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1855/30 Сокоизстисквачка

06/05/2018

Україна

Україна

в целом ок, но не идеальна

При разборке очень сложно снимать металлическую часть с ножами-терками, надо прикладывать силу и не всегда получается снять!!! Иногда при работе сок просачивается между деталями корпуса и вытекает на стол, сложно потом отмывать от самой выжималки. Количеством и качеством самого сока довольна.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1855/30 Соковижималка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1855/30 Соковижималка

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.