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  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
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Nutraukta gamyba

„Viva Collection“Sulčiaspaudė

HR1855/80

5
| (16) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
Ši „Philips“ sulčiaspaudė išspaus dar daugiau sulčių iš jūsų vaisių ir daržovių. Naudojant modernią „QUICKClean“ technologiją valymas atliekamas per 1 minutę. Kasdien mėgaukitės sveikomis namuose pasigamintomis sultimis!
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Išspauskite iki 2 l sulčių vienu kartu ir išvalykite

Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.

  • 800 W

  • „QuickClean“

  • 2 l, XL vamzdis

  • Apsauga nuo lašėjimo

Įjungus pirminio valymo funkciją išskalaujami nepageidaujami tirščiai

Įjungus pirminio valymo funkciją išskalaujami nepageidaujami tirščiai

„Philips“ sulčiaspaudė – 1-oji išcentrinė sulčiaspaudė rinkoje su pirminio valymo funkcija. Įpylus į grūstuvą vandens, prietaiso viduje sukuriamas vandens sūkurys, kuris nuo dangtelio nuskalauja nepageidaujamus tirščius ir taip palengvina sietelio valymą.

Technologija „QuickClean“

Technologija „QuickClean“

„Philips“ sulčiaspaudę lengva valyti dėl „QuickClean“ technologijos. Dėl integruoto tirščių indo ir glotnių paviršių išvalysite vos per 1 minutę.

Visi tirščiai surenkami vienoje vietoje – taip lengva juos pašalinti

Visi tirščiai surenkami vienoje vietoje – taip lengva juos pašalinti

Visi tirščiai surenkami vienoje vietoje, kur jie ir turėtų patekti – į „Philips“ sulčiaspaudės tirščių indą, todėl daugiau nebereikės pašalinti jų nuo kitų sulčiaspaudės dalių, pvz., dangtelio. Kadangi paviršiai yra aptakūs ir lygūs be sunkiai pasiekiamų vietų, tirščius lengva pasiekti, o indą daug paprasčiau valyti.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

16

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

19/11/2020

Україна

Україна

Это какое то чудо! Суперрр

Это чудо -соковыжималка!Отличный отжим и вкуснячие соки ,пьем всей семьёй ,очень довольны таким высоким качеством Philips за такие бюджетные деньги.Пользуемся с удовольствием всей семьёй и пьем каждое утро соки из нашей чудо соковыжималочки♥️Спасибо большое!

Argumentai už

Конечно да

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1855/80 Соковижималка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1855/80 Соковижималка

18/11/2020

Україна

Україна

Чудова соковижималка для домашніх умов.

Вже рік користуємося даним обладнанням. сік віджимає добре. Прикрасний тим, що можна віджимати цілі фрукти та овочі. якщо правильно користуватися то ніде не протікає, головне слідкувати вчасно за відстійником. Виробом задоволений, рекомендую.

Argumentai už

+++++

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1855/80 Соковижималка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1855/80 Соковижималка

18/11/2020

Україна

Україна

Цена=Качество!Лучшая соковыжималка!Рекомендую всем

Это лучшая соковыжималка в моей жизни !Цена соответствует качеству! Ребенок и я в восторге от того, насколько она легка в использовании: -сок получается мгновенно; -достаточно мощная, с легкостью получается сок не только из яблок и стеблей сельдерея, а и более твердых продуктов(делали сок из тыквы, моркови и свеклы). -не скачет по столу, так как она на специальных присосках; - легко разбирается и быстро моется; -компактна, занимает мало места. Рекомендую всем!

Argumentai už

мощность, компактность, функция самоочищения, мало деталей, быстро моется

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1855/80 Соковижималка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1855/80 Соковижималка

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