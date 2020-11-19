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Nutraukta gamyba
800 W
„QuickClean“
2 l, XL vamzdis
Apsauga nuo lašėjimo
„Philips“ sulčiaspaudė – 1-oji išcentrinė sulčiaspaudė rinkoje su pirminio valymo funkcija. Įpylus į grūstuvą vandens, prietaiso viduje sukuriamas vandens sūkurys, kuris nuo dangtelio nuskalauja nepageidaujamus tirščius ir taip palengvina sietelio valymą.
„Philips“ sulčiaspaudę lengva valyti dėl „QuickClean“ technologijos. Dėl integruoto tirščių indo ir glotnių paviršių išvalysite vos per 1 minutę.
Visi tirščiai surenkami vienoje vietoje, kur jie ir turėtų patekti – į „Philips“ sulčiaspaudės tirščių indą, todėl daugiau nebereikės pašalinti jų nuo kitų sulčiaspaudės dalių, pvz., dangtelio. Kadangi paviršiai yra aptakūs ir lygūs be sunkiai pasiekiamų vietų, tirščius lengva pasiekti, o indą daug paprasčiau valyti.
5.0
iš 5
16
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Lvenok
19/11/2020
Україна
Это какое то чудо! Суперрр
Это чудо -соковыжималка!Отличный отжим и вкуснячие соки ,пьем всей семьёй ,очень довольны таким высоким качеством Philips за такие бюджетные деньги.Пользуемся с удовольствием всей семьёй и пьем каждое утро соки из нашей чудо соковыжималочки♥️Спасибо большое!
Argumentai už
Конечно да
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1855/80 Соковижималка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1855/80 Соковижималка
Andrei2020
18/11/2020
Україна
Чудова соковижималка для домашніх умов.
Вже рік користуємося даним обладнанням. сік віджимає добре. Прикрасний тим, що можна віджимати цілі фрукти та овочі. якщо правильно користуватися то ніде не протікає, головне слідкувати вчасно за відстійником. Виробом задоволений, рекомендую.
Argumentai už
+++++
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1855/80 Соковижималка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1855/80 Соковижималка
Я есть Я))
18/11/2020
Україна
Цена=Качество!Лучшая соковыжималка!Рекомендую всем
Это лучшая соковыжималка в моей жизни !Цена соответствует качеству! Ребенок и я в восторге от того, насколько она легка в использовании: -сок получается мгновенно; -достаточно мощная, с легкостью получается сок не только из яблок и стеблей сельдерея, а и более твердых продуктов(делали сок из тыквы, моркови и свеклы). -не скачет по столу, так как она на специальных присосках; - легко разбирается и быстро моется; -компактна, занимает мало места. Рекомендую всем!
Argumentai už
мощность, компактность, функция самоочищения, мало деталей, быстро моется
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1855/80 Соковижималка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1855/80 Соковижималка