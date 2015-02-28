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Nutraukta gamyba
Nuostabios sultys akimirksniu
Dar niekada spausti sultis nebuvo taip lengva. Su šiuo dideliu tiekimo vamzdžiu įtraukia sveikus vaisius ir daržoves, todėl jų nereikia pjaustyti. Galingas 650 W variklis ir unikalus smulkaus tinklelio filtras išspaus sultis iki paskutinio lašo.
650 W
2 l
XL vamzdis
Visas nuimamas dalis galima plauti indaplovėje.
Dėl 2 l tirščių rezervuaro ir 1,25 l sulčių ąsočio vienu metu galite išspausti daugiau sulčių.
Šis ypač didelis padavimo vamzdis įtraukia visą vaisių ar daržovę, tad jums nebereikia jų pjaustyti ar smulkinti.
4.3
iš 5
17
Atsiliepimai
93%
Rekomenduoja šį gaminį
AnkaG
28/02/2015
Polska
Doskonała
Świetny sprzęt, prosty w obsłudze, części można myć w zmywarce. Praktyczny pojemnik na sok. Opcja używania całych owoców pozwala zaoszczędzić czas, jaki trzeba by było poświęcić na obranie, usunięcie gniazd nasiennych, pokrojenie itp. owoców i warzyw.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
szymaszek
07/07/2014
Polska
bardzo funkcjonalny i prosty w obsłudze
Bardzo łatwe w obsłudze urzadzenie, szybko sie ją czyści, no i można wkładać owoce bez obierania to duża zaleta. Mam ją od roku i działa bez zastrzeżeń. Skorzystałam z rady wkładania reklamówki do pojemnika na odpady :) świetna sprawa. Polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
Angel
07/07/2014
Polska
bardzo funkcjonalny i prosty w obsłudze
Bardzo łatwe w obsłudze urzadzenie, szybko sie ją czyści, no i można wkładać owoce bez obierania to duża zaleta. Mam ją od roku i działa bez zastrzeżeń. Skorzystałam z rady wkładania reklamówki do pojemnika na odpady :) świetna sprawa. Polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka