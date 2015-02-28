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  • Nuostabios sultys akimirksniu
  • Nuostabios sultys akimirksniu
  • Nuostabios sultys akimirksniu
  • Nuostabios sultys akimirksniu

Nutraukta gamyba

Pure Essentials CollectionSulčiaspaudė

HR1858/30

4.3

| (17) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį

Nuostabios sultys akimirksniu

Dar niekada spausti sultis nebuvo taip lengva. Su šiuo dideliu tiekimo vamzdžiu įtraukia sveikus vaisius ir daržoves, todėl jų nereikia pjaustyti. Galingas 650 W variklis ir unikalus smulkaus tinklelio filtras išspaus sultis iki paskutinio lašo.

Peržiūrėti visas naudas

Įtraukia visą vaisių ir išspaudžia kiekvieną lašelį

Nuostabios sultys akimirksniu

  • 650 W

  • 2 l

  • XL vamzdis

Visas dalis galima plauti indaplovėje

Visas dalis galima plauti indaplovėje

Visas nuimamas dalis galima plauti indaplovėje.

Sultis galima spausti nesustojant

Dėl 2 l tirščių rezervuaro ir 1,25 l sulčių ąsočio vienu metu galite išspausti daugiau sulčių.

Kadangi padavimo vamzdis ypač didelis, tai vaisių pjaustyti nereikia.

Kadangi padavimo vamzdis ypač didelis, tai vaisių pjaustyti nereikia.

Šis ypač didelis padavimo vamzdis įtraukia visą vaisių ar daržovę, tad jums nebereikia jų pjaustyti ar smulkinti.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.3

iš 5

17

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

2

28/02/2015

Polska

Polska

Doskonała

Świetny sprzęt, prosty w obsłudze, części można myć w zmywarce. Praktyczny pojemnik na sok. Opcja używania całych owoców pozwala zaoszczędzić czas, jaki trzeba by było poświęcić na obranie, usunięcie gniazd nasiennych, pokrojenie itp. owoców i warzyw.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka

07/07/2014

Polska

Polska

bardzo funkcjonalny i prosty w obsłudze

Bardzo łatwe w obsłudze urzadzenie, szybko sie ją czyści, no i można wkładać owoce bez obierania to duża zaleta. Mam ją od roku i działa bez zastrzeżeń. Skorzystałam z rady wkładania reklamówki do pojemnika na odpady :) świetna sprawa. Polecam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka

07/07/2014

Polska

Polska

bardzo funkcjonalny i prosty w obsłudze

Bardzo łatwe w obsłudze urzadzenie, szybko sie ją czyści, no i można wkładać owoce bez obierania to duża zaleta. Mam ją od roku i działa bez zastrzeżeń. Skorzystałam z rady wkładania reklamówki do pojemnika na odpady :) świetna sprawa. Polecam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka

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