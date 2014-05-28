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Nutraukta gamyba
Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
Oksiduoto aliuminio „Philips“ sulčiaspaudė HR1861/00 su unikaliu smulkaus tinklelio filtru, 700 W varikliu, XL tiekimo vamzdžiu, 2 l tirščių indu ir stilingu 1,25 l sulčių indu.
700 W
2 l
XL vamzdis
Šis ypač didelis padavimo vamzdis įtraukia visą vaisių ar daržovę, tad jums nebereikia jų pjaustyti ar smulkinti.
Dėl 2 l tirščių rezervuaro ir 1,5 l sulčių ąsočio vienu metu galite išspausti daugiau sulčių.
4.9
iš 5
26
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
kajka
28/05/2014
Polska
Produkt pracuje cicho,szybko i wydajnie.
Z całego serca polecam produkty tej firmy gdyż posiadam ich kilka i za każdym razem jestem bardzo zadowolona zarówno w funkcjonalności jak i wydajności produktów.Pragnę nadmienić że przed zakupem Philipsa testowałam produkty innych marek i żadna nie dorównała marce Philips.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Aluminium Collection HR1861/00 Sokowirówka
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Aluminium Collection HR1861/00 Sokowirówka
Martatoma
30/11/2013
Polska
produkt spełnia swoje zadanie
mocna, wydajna dobrze odsącza sok wióry są suche. Polecam bo długo szukałam dobrej sokowirówki. Może nie jest za piękna ale nie to jest najważniejsze. Polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Aluminium Collection HR1861/00 Sokowirówka
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Aluminium Collection HR1861/00 Sokowirówka
asia12
29/11/2013
Polska
Produkt doskonale spełnia swoją funkcję.
Główne zalety sokowirówki to: wydajność, łatwa obsługa, duży otwór wlotowy (np na całe jabłka) oraz nowoczesny design. Urządzenie nie jest zbyt głośne, co poprawia komfort użytkowania. Sokowirówkę łatwo jest zdemontować do mycia i złożyć ponownie. Poza tym bardzo praktyczny jest separator piany, który jest dołączony do dzbanka.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Aluminium Collection HR1861/00 Sokowirówka
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Aluminium Collection HR1861/00 Sokowirówka