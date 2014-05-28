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  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
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Nutraukta gamyba

Aluminium CollectionSulčiaspaudė

HR1861/00

4.9

| (26) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.

Oksiduoto aliuminio „Philips“ sulčiaspaudė HR1861/00 su unikaliu smulkaus tinklelio filtru, 700 W varikliu, XL tiekimo vamzdžiu, 2 l tirščių indu ir stilingu 1,25 l sulčių indu.

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Unikalus smulk. tinklelio filtr. ir XL padavimo vamzdis

Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.

  • 700 W

  • 2 l

  • XL vamzdis

Smulkaus tinklelio filtras, pagamintas iš nerūdijančio plieno

Smulkaus tinklelio filtras, pagamintas iš nerūdijančio plieno

Ypač didelis padavimo vamzdis įtraukia net ir didesnius vaisius ir daržoves

Ypač didelis padavimo vamzdis įtraukia net ir didesnius vaisius ir daržoves

Šis ypač didelis padavimo vamzdis įtraukia visą vaisių ar daržovę, tad jums nebereikia jų pjaustyti ar smulkinti.

Sultis galima spausti nesustojant

Sultis galima spausti nesustojant

Dėl 2 l tirščių rezervuaro ir 1,5 l sulčių ąsočio vienu metu galite išspausti daugiau sulčių.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.9

iš 5

26

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

28/05/2014

Polska

Polska

Produkt pracuje cicho,szybko i wydajnie.

Z całego serca polecam produkty tej firmy gdyż posiadam ich kilka i za każdym razem jestem bardzo zadowolona zarówno w funkcjonalności jak i wydajności produktów.Pragnę nadmienić że przed zakupem Philipsa testowałam produkty innych marek i żadna nie dorównała marce Philips.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Aluminium Collection HR1861/00 Sokowirówka

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Aluminium Collection HR1861/00 Sokowirówka

30/11/2013

Polska

Polska

produkt spełnia swoje zadanie

mocna, wydajna dobrze odsącza sok wióry są suche. Polecam bo długo szukałam dobrej sokowirówki. Może nie jest za piękna ale nie to jest najważniejsze. Polecam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Aluminium Collection HR1861/00 Sokowirówka

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Aluminium Collection HR1861/00 Sokowirówka

29/11/2013

Polska

Polska

Produkt doskonale spełnia swoją funkcję.

Główne zalety sokowirówki to: wydajność, łatwa obsługa, duży otwór wlotowy (np na całe jabłka) oraz nowoczesny design. Urządzenie nie jest zbyt głośne, co poprawia komfort użytkowania. Sokowirówkę łatwo jest zdemontować do mycia i złożyć ponownie. Poza tym bardzo praktyczny jest separator piany, który jest dołączony do dzbanka.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Aluminium Collection HR1861/00 Sokowirówka

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Aluminium Collection HR1861/00 Sokowirówka

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