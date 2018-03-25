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Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
Ši „Philips“ sulčiaspaudė išspaus dar daugiau sulčių iš jūsų vaisių ir daržovių. Naudojant modernią „QUICKClean“ technologiją valymas atliekamas per 1 minutę. Kasdien mėgaukitės sveikomis namuose pagamintomis sultimis!
700 W
„QuickClean“
2 l, XL vamzdis
Piltuvėlis
„Philips“ sulčiaspaudė – 1-oji išcentrinė sulčiaspaudė rinkoje su pirminio valymo funkcija. Įpylus į grūstuvą vandens, prietaiso viduje sukuriamas vandens sūkurys, kuris nuo dangtelio nuskalauja nepageidaujamus tirščius ir taip palengvina sietelio valymą.
Visi priedai greitai ir paprastai surenkami.
Sultis spausti interaktyviai yra smagu. Dangtelis ir tirščių indas yra skaidrūs, kad galėtumėte matyti vaisius ir daržoves, kurių sultis spaudžiate. Todėl tiesiogiai matote, kada indas prisipildo ir jį reikia ištuštinti.
4.8
iš 5
32
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
kluska7777
25/03/2018
Polska
Sokowirówka doskonała
Niesamowity produkt, godny polecenia! Jestem bardzo zadowolona:) Soczki przygotowane z prędkością światła, łatwa w obsłudze, estetycznie wykonana, mało miejsca zajmujące urządzenie, bałdzo łatwy demontaż urządzenia do mycia. Sokowirówkę polecam!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Sokowirówka Viva Collection HR1864/20
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Sokowirówka Viva Collection HR1864/20
bartekkk07
22/03/2018
Polska
Produkt polecam w 100%
Sokowirówce PHILIPS daję zdecydowanie 5 gwiazdek. Łatwa w obsłudze i szybka w działaniu. Owoce i warzywa znikają w ułamku sekund i natychmiast pojawia się sok gotowy do picia. Polecam na 100%.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Sokowirówka Viva Collection HR1864/20
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Sokowirówka Viva Collection HR1864/20
BasJulowePasje
19/03/2018
Polska
Świetny produkt
Sokowirówka sprawdzi się w niewielkiej kuchni, nie zajmuje dużo miejsca, a jej wygląd jest nowoczesny, dlatego będzie pasowała do różnych wnętrz. Sok wyciska szybko, mieści duże kawałki owoców i warzyw, a tych z cienką skórką nie trzeba wcześniej obierać (z wyjątkiem cytrusów, buraków i np. imbiru). Jest prosta w złożeniu i obsłudze. Dodatkowa funkcja szybkiego czyszczenia ułatwia mycie. Polecam.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Sokowirówka Viva Collection HR1864/20
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Sokowirówka Viva Collection HR1864/20