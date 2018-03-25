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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Juicer HR1864/20

Nutraukta gamyba

„Viva Collection“Sulčiaspaudė

HR1864/20

4.8

| (32) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.

Ši „Philips“ sulčiaspaudė išspaus dar daugiau sulčių iš jūsų vaisių ir daržovių. Naudojant modernią „QUICKClean“ technologiją valymas atliekamas per 1 minutę. Kasdien mėgaukitės sveikomis namuose pagamintomis sultimis!

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Iki 2 l sulčių vienu kartu ir išvalymas per 1 minutę

Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.

  • 700 W

  • „QuickClean“

  • 2 l, XL vamzdis

  • Piltuvėlis

Įjungus pirminio valymo funkciją išskalaujami nepageidaujami tirščiai

Įjungus pirminio valymo funkciją išskalaujami nepageidaujami tirščiai

„Philips“ sulčiaspaudė – 1-oji išcentrinė sulčiaspaudė rinkoje su pirminio valymo funkcija. Įpylus į grūstuvą vandens, prietaiso viduje sukuriamas vandens sūkurys, kuris nuo dangtelio nuskalauja nepageidaujamus tirščius ir taip palengvina sietelio valymą.

Visi priedai greitai ir paprastai surenkami

Visi priedai greitai ir paprastai surenkami

Visi priedai greitai ir paprastai surenkami.

Lengva patikrinti, kiek yra tirščių – jų indas yra permatomas

Lengva patikrinti, kiek yra tirščių – jų indas yra permatomas

Sultis spausti interaktyviai yra smagu. Dangtelis ir tirščių indas yra skaidrūs, kad galėtumėte matyti vaisius ir daržoves, kurių sultis spaudžiate. Todėl tiesiogiai matote, kada indas prisipildo ir jį reikia ištuštinti.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

32

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
1

25/03/2018

Polska

Polska

Sokowirówka doskonała

Niesamowity produkt, godny polecenia! Jestem bardzo zadowolona:) Soczki przygotowane z prędkością światła, łatwa w obsłudze, estetycznie wykonana, mało miejsca zajmujące urządzenie, bałdzo łatwy demontaż urządzenia do mycia. Sokowirówkę polecam!!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Sokowirówka Viva Collection HR1864/20

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Sokowirówka Viva Collection HR1864/20

22/03/2018

Polska

Polska

Produkt polecam w 100%

Sokowirówce PHILIPS daję zdecydowanie 5 gwiazdek. Łatwa w obsłudze i szybka w działaniu. Owoce i warzywa znikają w ułamku sekund i natychmiast pojawia się sok gotowy do picia. Polecam na 100%.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Sokowirówka Viva Collection HR1864/20

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Sokowirówka Viva Collection HR1864/20

19/03/2018

Polska

Polska

Świetny produkt

Sokowirówka sprawdzi się w niewielkiej kuchni, nie zajmuje dużo miejsca, a jej wygląd jest nowoczesny, dlatego będzie pasowała do różnych wnętrz. Sok wyciska szybko, mieści duże kawałki owoców i warzyw, a tych z cienką skórką nie trzeba wcześniej obierać (z wyjątkiem cytrusów, buraków i np. imbiru). Jest prosta w złożeniu i obsłudze. Dodatkowa funkcja szybkiego czyszczenia ułatwia mycie. Polecam.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Sokowirówka Viva Collection HR1864/20

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Sokowirówka Viva Collection HR1864/20

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.