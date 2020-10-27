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  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.

Nutraukta gamyba

Aluminium CollectionSulčiaspaudė

HR1865/00

Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.

Sultis spausti ypač paprasta naudojant šią oksiduoto aliuminio „Philips“ sulčiaspaudę su unikaliu smulkaus tinklelio filtru, 700 W varikliu, XXL nerūdijančio plieno padavimo vamzdžiu, lašėjimo stabdymu, 2 l tirščių indu ir stilingu 1,5 l ąsočiu sultims.

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Unikalus smulkaus tinklelio filtras, XXL vamzdis ir lašėjimo stabdymas

Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.

  • 700 W

  • 2 l

  • XXL vamzdis

Lašejimo stabdymas apsaugos sultis nuo lašėjimo

Lašejimo stabdymas apsaugos sultis nuo lašėjimo

Lašėjimo sustabdymas neleidžia sultims lašėti iš snapelio baigus spausti.

Ypač didelis padavimo vamzdis įtraukia net ir didesnius vaisius ir daržoves

Ypač didelis padavimo vamzdis įtraukia net ir didesnius vaisius ir daržoves

Šis ypač didelis padavimo vamzdis įtraukia visą vaisių ar daržovę, tad jums nebereikia jų pjaustyti ar smulkinti.

Sultis galima spausti nesustojant

Sultis galima spausti nesustojant

Dėl 2 l tirščių rezervuaro ir 1,5 l sulčių ąsočio vienu metu galite išspausti daugiau sulčių.

Techninės savybės

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