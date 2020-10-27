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Nutraukta gamyba
HR1865/00
Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
Sultis spausti ypač paprasta naudojant šią oksiduoto aliuminio „Philips“ sulčiaspaudę su unikaliu smulkaus tinklelio filtru, 700 W varikliu, XXL nerūdijančio plieno padavimo vamzdžiu, lašėjimo stabdymu, 2 l tirščių indu ir stilingu 1,5 l ąsočiu sultims.
700 W
2 l
XXL vamzdis
Lašėjimo sustabdymas neleidžia sultims lašėti iš snapelio baigus spausti.
Šis ypač didelis padavimo vamzdis įtraukia visą vaisių ar daržovę, tad jums nebereikia jų pjaustyti ar smulkinti.
Dėl 2 l tirščių rezervuaro ir 1,5 l sulčių ąsočio vienu metu galite išspausti daugiau sulčių.
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