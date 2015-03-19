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  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
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  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
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  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.

Nutraukta gamyba

Avance CollectionSulčiaspaudė

HR1871/00

4.8
| (74) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį
Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
Naudodami šią „Philips“ sulčiaspaudę iš vaisių ir daržovių išspausite dar daugiau sulčių. O dėl naujoviško greitojo valymo tinklelio ir integruoto tirščių indo sulčiaspaudę valyti bus lengva kaip niekada. Palepinkite save stikline sveikų namie spaustų sulčių!
Peržiūrėti visas naudas

Išspauskite 10 % daugiau sulčių* ir išvalykite vos per minutę!

Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.

  • 1000 W

  • „QuickClean“

  • 2,5 l, XXL vamzdis

  • Lašėjimo sustabdymas

Išspauskite iki 2,5 l sulčių vienu metu

Išspauskite iki 2,5 l sulčių vienu metu

Kadangi šioje sulčiaspaudėje įdiegta naujoviška sulčių spaudimo sistema su apverstu sieteliu, ja galima išspausti iki 10 proc. daugiau sulčių*. Priklausomai nuo vaisių ar daržovių, vienu spaudimu galima išspausti iki 2,5 l sulčių neištuštinant tirščių indo.

Kadangi padavimo vamzdis nepaprastai didelis, vaisių pjaustyti nereikia.

Kadangi padavimo vamzdis nepaprastai didelis, vaisių pjaustyti nereikia.

Itin didelis 80 mm tiekimo vamzdis – galėsite spausti net didelius vaisius ir daržoves, pvz., obuolius, morkas ir burokėlius, jų nesupjaustę.

2 greičiai minkštiems ar kietiems vaisiams ir daržovėms

2 greičiai minkštiems ar kietiems vaisiams ir daržovėms

2 „Philips“ sulčiaspaudės greičiai leidžia išgauti kuo daugiau sulčių iš mėgstamų vaisių ir daržovių – tiek minkštų, tiek kietų.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

74

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

3

19/03/2015

Latvija

Latvija

Produkts atbilst visām minētajām specifikācijām un pateicoties ērtajai lietošanai ir izmantojama ikdienā

Noteikti rekomendētu šo sulu spiedi ikvienam, kam ir svarīga kvalitāte, ērtums un laiks. Jekbkuru dārzeni vai augli, jūs izmantojat pilnībā, jo sulu spiede tiešām izspiež pēdējo sulu, ko var uzskatāmi redzēt pēc atlikušajiem "atkritumiem" un sulas daudzuma. Ļoti ērta un ātra kopšana.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1871/70 Sulu spiede

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1871/70 Sulu spiede

02/07/2019

Polska

Polska

Idealne rozwiązanie w każdej kuchni.

Rewelacja!!! Szybko, sprawnie i smacznie. Polecam.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1871/70 Sokowirówka

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1871/70 Sokowirówka

08/12/2016

Polska

Polska

Ekspert w dziedzinie soków

Idealna wyciskarka dla tych, którzy dbają o swoje zdrowie i lubią soki. Wyciskarka pomimo swoich niewielkich rozmiarów jest gigantem jeśli chodzi o dokładne wyciskanie miąższu. Sok, w zależności od preferencji - może być klarowny lub z drobinkami owoców. Intuicyjna obsługa i łatwe czyszczenie to ogromny walor tego urządzenia.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1871/70 Sokowirówka

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1871/70 Sokowirówka

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  1. Palyginus su „Philips“ pirmaujančia sulčiaspaude HR1861