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Nutraukta gamyba
1000 W
„QuickClean“
2,5 l, XXL vamzdis
Apsauga nuo lašėjimo
Kadangi šioje sulčiaspaudėje įdiegta naujoviška sulčių spaudimo sistema su apverstu sieteliu, ja galima išspausti iki 10 proc. daugiau sulčių*. Priklausomai nuo vaisių ar daržovių, vienu spaudimu galima išspausti iki 2,5 l sulčių neištuštinant tirščių indo.
Itin didelis 80 mm tiekimo vamzdis – galėsite spausti net didelius vaisius ir daržoves, pvz., obuolius, morkas ir burokėlius, jų nesupjaustę.
2 „Philips“ sulčiaspaudės greičiai leidžia išgauti kuo daugiau sulčių iš mėgstamų vaisių ir daržovių – tiek minkštų, tiek kietų.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
74
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
Luīze
19/03/2015
Latvija
Produkts atbilst visām minētajām specifikācijām un pateicoties ērtajai lietošanai ir izmantojama ikdienā
Noteikti rekomendētu šo sulu spiedi ikvienam, kam ir svarīga kvalitāte, ērtums un laiks. Jekbkuru dārzeni vai augli, jūs izmantojat pilnībā, jo sulu spiede tiešām izspiež pēdējo sulu, ko var uzskatāmi redzēt pēc atlikušajiem "atkritumiem" un sulas daudzuma. Ļoti ērta un ātra kopšana.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1871/70 Sulu spiede
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1871/70 Sulu spiede
Agnieszka20
02/07/2019
Polska
Idealne rozwiązanie w każdej kuchni.
Rewelacja!!! Szybko, sprawnie i smacznie. Polecam.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1871/70 Sokowirówka
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1871/70 Sokowirówka
Isilie
08/12/2016
Polska
Ekspert w dziedzinie soków
Idealna wyciskarka dla tych, którzy dbają o swoje zdrowie i lubią soki. Wyciskarka pomimo swoich niewielkich rozmiarów jest gigantem jeśli chodzi o dokładne wyciskanie miąższu. Sok, w zależności od preferencji - może być klarowny lub z drobinkami owoców. Intuicyjna obsługa i łatwe czyszczenie to ogromny walor tego urządzenia.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1871/70 Sokowirówka
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1871/70 Sokowirówka
Palyginus su „Philips“ pirmaujančia sulčiaspaude HR1861