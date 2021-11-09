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Visos serijos

  • Sultys su skaidulomis, kaip jums ir patinka
  • Sultys su skaidulomis, kaip jums ir patinka
  • Sultys su skaidulomis, kaip jums ir patinka
  • Sultys su skaidulomis, kaip jums ir patinka
  • Sultys su skaidulomis, kaip jums ir patinka
  • Sultys su skaidulomis, kaip jums ir patinka
  • Sultys su skaidulomis, kaip jums ir patinka
  • Sultys su skaidulomis, kaip jums ir patinka
  • Sultys su skaidulomis, kaip jums ir patinka
  • Sultys su skaidulomis, kaip jums ir patinka
  • Sultys su skaidulomis, kaip jums ir patinka
  • Sultys su skaidulomis, kaip jums ir patinka

Nutraukta gamyba

„Avance“ kolekcijaSulčiaspaudė

HR1922/20

5
| (69) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Sultys su skaidulomis, kaip jums ir patinka
Technologija „FiberBoost“. Pasirinkite norimos tekstūros sultis – paspausdami mygtuką galite rinktis nuo gaivių skaidrių iki kreminių sulčių, kurių sudėtyje yra iki 50 % daugiau skaidulų.
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Iki 50 % daugiau skaidulų

Sultys su skaidulomis, kaip jums ir patinka

  • „FiberBoost“ technologija

  • „QuickClean“

  • 3 l, XXL vamzdis

  • 1200 W

„FiberBoost“ technologija – iki 50 % daugiau skaidulų

„FiberBoost“ technologija – iki 50 % daugiau skaidulų

Pritaikius „FiberBoost“ technologiją jūs galite pasirinkti norimą sulčių tekstūrą. Mygtuko paspaudimu pasirinkite gaivinančias skaidrias sultis, arba tirštesnes, kuriose iki 50 % daugiau skaidulų. Dėl unikalaus sumaniai kontroliuojamo pastovaus greičio ir sietelio dizaino derinio galite paruošti daugiau arba mažiau skaidulų turinčias sultis, kad kiekvienas galėtų mėgautis mėgstamu gėrimu.

Galingas 1200 W variklis

Dėl galingo 1200 W variklio galite spausti sultis net iš kietų vaisių ir daržovių.

Tirščiai natūraliai sukrenta į indą

Tirščiai natūraliai sukrenta į indą

Dėl apvalios formos, kur nėra sunkiai pasiekiamų vietų, visi likučiai surenkami tirščių inde.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-612372

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

69

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

09/11/2021

Україна

Україна

Виріб справді дуже ефективний!

Цього літа придбала соковижималку Philips Avance Collection HR1922/20 і дуже задоволена покупкою. Вона справжня чарівниця: дуже потужна і при цьому достатньо тихо працює (порівняно з попередньою - теж досить потужною, але галасливою), величезна продуктивність і швидкість переробки фруктів – усе літо допомагала нам витискати сік з яблук із власного саду у досить великих кількостях і давала можливість робити це навіть з перезрілих яблук, з яких попередня соковижималка була спроможна зробити щось на зразок пюре і залишити дуже багато вологи у відходах. Ця ж віджимає настільки ефективно, що низький вміст соку у відходах відчувається навіть за вагою, знову ж відносно попереднього досвіду. До того ж вона дуже ергономічна, легко розбирається, миється і збирається, і взагалі дуже приємна на вигляд і дотик, ніяких зайвих вібрацій або ковзань по столу. Працювати на ній справжнє задоволення, велика подяка виробнику за чудові інженерні рішення.

Argumentai už

чудово усе

Argumentai prieš

не уявляю

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка

29/10/2021

Україна

Україна

Легкая в использовании

Пользуюсь уже более 2 лет, летом закрутки такие как томатные соки на закрутки, просто попить морковный сок постояно. Очено быстро перекрутил 4 ящика помидор. Легко разобрал выкинул не нужное, под водой сполоснул и готова работать дальше. Не пом было в комплекте щетка для сетки, но зубной щеткой быстро все прочищается. Очень советую, мощная, работает тихо. Моется легко если сразу, если не сразу то в посудомойку и чистая.

Argumentai už

Легкость в мытье и в сборке. Тихая. Мощная. Удобная загрузка.

Argumentai prieš

Не сильно большой обьем для отработаного, на семью попить сок отлично. Примерно на каждые 3 литра сока чистил. Как для сокавыжималки это самый раз. Не считаю это минусом

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка

28/10/2021

Україна

Україна

Мощная и производительная

Пользуюсь данной соковыжималкой уже 5 лет. От данного товара лишь положительные впечатления. Советую для покупки. Уверен останетесь довольны как и я. Соковыжималка стоит своих денег.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка

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