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Nutraukta gamyba
„FiberBoost“ technologija
„QuickClean“
3 l, XXL vamzdis
1200 W
Pritaikius „FiberBoost“ technologiją jūs galite pasirinkti norimą sulčių tekstūrą. Mygtuko paspaudimu pasirinkite gaivinančias skaidrias sultis, arba tirštesnes, kuriose iki 50 % daugiau skaidulų. Dėl unikalaus sumaniai kontroliuojamo pastovaus greičio ir sietelio dizaino derinio galite paruošti daugiau arba mažiau skaidulų turinčias sultis, kad kiekvienas galėtų mėgautis mėgstamu gėrimu.
Dėl galingo 1200 W variklio galite spausti sultis net iš kietų vaisių ir daržovių.
Dėl apvalios formos, kur nėra sunkiai pasiekiamų vietų, visi likučiai surenkami tirščių inde.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
69
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Freeda75
09/11/2021
Україна
Виріб справді дуже ефективний!
Цього літа придбала соковижималку Philips Avance Collection HR1922/20 і дуже задоволена покупкою. Вона справжня чарівниця: дуже потужна і при цьому достатньо тихо працює (порівняно з попередньою - теж досить потужною, але галасливою), величезна продуктивність і швидкість переробки фруктів – усе літо допомагала нам витискати сік з яблук із власного саду у досить великих кількостях і давала можливість робити це навіть з перезрілих яблук, з яких попередня соковижималка була спроможна зробити щось на зразок пюре і залишити дуже багато вологи у відходах. Ця ж віджимає настільки ефективно, що низький вміст соку у відходах відчувається навіть за вагою, знову ж відносно попереднього досвіду. До того ж вона дуже ергономічна, легко розбирається, миється і збирається, і взагалі дуже приємна на вигляд і дотик, ніяких зайвих вібрацій або ковзань по столу. Працювати на ній справжнє задоволення, велика подяка виробнику за чудові інженерні рішення.
Argumentai už
чудово усе
Argumentai prieš
не уявляю
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка
q3we4ka
29/10/2021
Україна
Легкая в использовании
Пользуюсь уже более 2 лет, летом закрутки такие как томатные соки на закрутки, просто попить морковный сок постояно. Очено быстро перекрутил 4 ящика помидор. Легко разобрал выкинул не нужное, под водой сполоснул и готова работать дальше. Не пом было в комплекте щетка для сетки, но зубной щеткой быстро все прочищается. Очень советую, мощная, работает тихо. Моется легко если сразу, если не сразу то в посудомойку и чистая.
Argumentai už
Легкость в мытье и в сборке. Тихая. Мощная. Удобная загрузка.
Argumentai prieš
Не сильно большой обьем для отработаного, на семью попить сок отлично. Примерно на каждые 3 литра сока чистил. Как для сокавыжималки это самый раз. Не считаю это минусом
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка
vita3584
28/10/2021
Україна
Мощная и производительная
Пользуюсь данной соковыжималкой уже 5 лет. От данного товара лишь положительные впечатления. Советую для покупки. Уверен останетесь довольны как и я. Соковыжималка стоит своих денег.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка