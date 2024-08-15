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Visos serijos

  • Sultys su skaidulomis, kaip jums ir patinka
  • Sultys su skaidulomis, kaip jums ir patinka
  • Sultys su skaidulomis, kaip jums ir patinka
  • Sultys su skaidulomis, kaip jums ir patinka
  • Sultys su skaidulomis, kaip jums ir patinka
  • Sultys su skaidulomis, kaip jums ir patinka
  • Sultys su skaidulomis, kaip jums ir patinka
  • Sultys su skaidulomis, kaip jums ir patinka
  • Sultys su skaidulomis, kaip jums ir patinka
  • Sultys su skaidulomis, kaip jums ir patinka
  • Sultys su skaidulomis, kaip jums ir patinka
  • Sultys su skaidulomis, kaip jums ir patinka
  • Sultys su skaidulomis, kaip jums ir patinka
  • Sultys su skaidulomis, kaip jums ir patinka

„Avance“ kolekcijaSulčiaspaudė

HR1922/21

4.3
| (3) Atsiliepimai

1 apdovanojimas

Sultys su skaidulomis, kaip jums ir patinka
Technologija „FiberBoost“. Pasirinkite norimos tekstūros sultis – paspausdami mygtuką galite rinktis nuo gaivių skaidrių iki kreminių sulčių, kurių sudėtyje yra iki 50 % daugiau skaidulų.
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Iki 50 % daugiau skaidulų

Sultys su skaidulomis, kaip jums ir patinka

  • „QuickClean“

  • 1200 V

  • XXL tiekimo vamzdis

„FiberBoost“ technologija – iki 50 % daugiau skaidulų

„FiberBoost“ technologija – iki 50 % daugiau skaidulų

Pritaikius „FiberBoost“ technologiją jūs galite pasirinkti norimą sulčių tekstūrą. Mygtuko paspaudimu pasirinkite gaivinančias skaidrias sultis, arba tirštesnes, kuriose iki 50 % daugiau skaidulų. Dėl unikalaus sumaniai kontroliuojamo pastovaus greičio ir sietelio dizaino derinio galite paruošti daugiau arba mažiau skaidulų turinčias sultis, kad kiekvienas galėtų mėgautis mėgstamu gėrimu.

Lengvai išvalomas sietelis

Lengvai išvalomas sietelis

Sietelis yra poliruotas, todėl virtuvės kempinėle lengvai pašalinsite jame likusius likučius.

Tylesnis veikimas

Tylesnis veikimas

Naujasis variklis skleidžia mažiau triukšmo ir vibracijų, todėl sulčių spaudimo procesas tapo daug tylesnis.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-612372

Atsiliepimai

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Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.3

iš 5

3

Atsiliepimai

3
2
1

15/08/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Класна вижималка,якість Філіпс

Дуже сподобалась , рекомендую, пийте сік та будьте здорові

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

22/07/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Вроде и можно брать

Искал себе соковыжималку, для мягких и твердых фруктов\овощей Свою задачу выполняет, но к-во деталей, которую нужно мыть ... Бесит, очень много, только из-за этого ищу другую соковыжималкую

Argumentai už

Дизайн, простота работы.

Argumentai prieš

Мыть много деталей, очень слабенький и хилый корпус в месте дожима всех деталей, там же пластик...

Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

05/11/2022

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Начавили вже десятки літрів різних соків

Рекомендую всім, хто любить якість і вітаміни. В цілому, задоволений.

Argumentai už

Висока потужність, стильний дизайн, легко доглядати

Argumentai prieš

У соковитих яблук жмих досить вологий

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.