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HR1922/21
„QuickClean“
1200 V
XXL tiekimo vamzdis
Pritaikius „FiberBoost“ technologiją jūs galite pasirinkti norimą sulčių tekstūrą. Mygtuko paspaudimu pasirinkite gaivinančias skaidrias sultis, arba tirštesnes, kuriose iki 50 % daugiau skaidulų. Dėl unikalaus sumaniai kontroliuojamo pastovaus greičio ir sietelio dizaino derinio galite paruošti daugiau arba mažiau skaidulų turinčias sultis, kad kiekvienas galėtų mėgautis mėgstamu gėrimu.
Sietelis yra poliruotas, todėl virtuvės kempinėle lengvai pašalinsite jame likusius likučius.
Naujasis variklis skleidžia mažiau triukšmo ir vibracijų, todėl sulčių spaudimo procesas tapo daug tylesnis.
Apdovanojimai
4.3
iš 5
3
Atsiliepimai
15/08/2024
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Класна вижималка,якість Філіпс
Дуже сподобалась , рекомендую, пийте сік та будьте здорові
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
Baraban
22/07/2024
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Вроде и можно брать
Искал себе соковыжималку, для мягких и твердых фруктов\овощей Свою задачу выполняет, но к-во деталей, которую нужно мыть ... Бесит, очень много, только из-за этого ищу другую соковыжималкую
Argumentai už
Дизайн, простота работы.
Argumentai prieš
Мыть много деталей, очень слабенький и хилый корпус в месте дожима всех деталей, там же пластик...
Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
MaximCh
05/11/2022
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Начавили вже десятки літрів різних соків
Рекомендую всім, хто любить якість і вітаміни. В цілому, задоволений.
Argumentai už
Висока потужність, стильний дизайн, легко доглядати
Argumentai prieš
У соковитих яблук жмих досить вологий
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка