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  • Lengvai atliekamas sudėtingiausias maišymas
  • Lengvai atliekamas sudėtingiausias maišymas
  • Lengvai atliekamas sudėtingiausias maišymas
  • Lengvai atliekamas sudėtingiausias maišymas
  • Lengvai atliekamas sudėtingiausias maišymas
  • Lengvai atliekamas sudėtingiausias maišymas
  • Lengvai atliekamas sudėtingiausias maišymas
  • Lengvai atliekamas sudėtingiausias maišymas

Nutraukta gamyba

Daily CollectionMaišytuvas

HR2001/70

Lengvai atliekamas sudėtingiausias maišymas

350 W „Philips“ maišytuvo variklio galingumas, 1,5 l ąsočio talpa ir penkiakampės žvaigždės formos ašmenys padeda puikiai išmaišyti produktus. Maišyti tampa labai paprasta.

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Maišytuvas su penkiakampės žvaigždės formos ašmenimis ir 350 W varikliu

Lengvai atliekamas sudėtingiausias maišymas

  • 350 W

  • 1,5 l plastikinis ąsotis

  • su paspaudžiamu smulkintuvu

  • 2 greičių ir pulsinis režimas

2 metų garantija

2 metų garantija

Pilna 2 metų garantija.

Visas dalis galima plauti indaplovėje

Visas dalis galima plauti indaplovėje

Visas nuimamas dalis galima plauti indaplovėje.

Nedūžtantis ąsotis

Nedūžtantis ąsotis

Šis sutvirtintos plastmasės ąsotis nesuduš.

Techninės savybės

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