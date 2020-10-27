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Nutraukta gamyba
HR2001/70
Lengvai atliekamas sudėtingiausias maišymas
350 W „Philips“ maišytuvo variklio galingumas, 1,5 l ąsočio talpa ir penkiakampės žvaigždės formos ašmenys padeda puikiai išmaišyti produktus. Maišyti tampa labai paprasta.
350 W
1,5 l plastikinis ąsotis
su paspaudžiamu smulkintuvu
2 greičių ir pulsinis režimas
Pilna 2 metų garantija.
Visas nuimamas dalis galima plauti indaplovėje.
Šis sutvirtintos plastmasės ąsotis nesuduš.
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