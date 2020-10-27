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Nutraukta gamyba
HR2010/70
Lengvai atliekamas sudėtingiausias maišymas
Dėl 350 W maišytuvo variklio galingumo, 1,5 l ąsočio talpos ir 5 žvaigždučių ašmenų gaunamas puikus galutinis rezultatas. Maišyti tampa labai paprasta.
350 W
1,5 l stiklinis indas
su paspaudžiamu smulkintuvu
2 greičių ir pulsinis režimas
Šis aukštos kokybės stiklinis ąsotis nesibraižo ir saugo nuo nemalonių kvapų.
Išvalysite lengvai ir efektyviai nuėmę peiliukus nuo ąsočio
Rinkdamiesi įvairius „Philips“ maišytuvo nustatymus galite maišyti įvairiais greičiais ir laipsniais.
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