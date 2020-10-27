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  • Lengvai atliekamas sudėtingiausias maišymas
  • Lengvai atliekamas sudėtingiausias maišymas

Nutraukta gamyba

Daily CollectionMaišytuvas

HR2011/16

Lengvai atliekamas sudėtingiausias maišymas

Dėl 350 W maišytuvo variklio galingumo, 1,5 l ąsočio talpos ir 5 žvaigždučių ašmenų gaunamas puikus galutinis rezultatas. Maišyti tampa labai paprasta.

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5 žvaigždučių ašmenys ir 350 W variklis

Lengvai atliekamas sudėtingiausias maišymas

  • 350 W

  • 2 l stiklinis ąsotis

  • su paspaudžiamu smulkintuvu

  • 2 greičių ir pulsinis režimas

Visas dalis, išskyrus maišytuvo pagrindą, galima plauti indaplovėje

2 metų garantija

2 metų garantija

Pilna 2 metų garantija.

Keli greičiai

Rinkdamiesi įvairius nustatymus galite maišyti įvairiais greičiais ir laipsniais.

Techninės savybės

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