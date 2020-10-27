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Nutraukta gamyba
HR2011/16
Lengvai atliekamas sudėtingiausias maišymas
Dėl 350 W maišytuvo variklio galingumo, 1,5 l ąsočio talpos ir 5 žvaigždučių ašmenų gaunamas puikus galutinis rezultatas. Maišyti tampa labai paprasta.
350 W
2 l stiklinis ąsotis
su paspaudžiamu smulkintuvu
2 greičių ir pulsinis režimas
Pilna 2 metų garantija.
Rinkdamiesi įvairius nustatymus galite maišyti įvairiais greičiais ir laipsniais.
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