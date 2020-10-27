GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Lengvai atliekamas sudėtingiausias maišymas
  • Lengvai atliekamas sudėtingiausias maišymas

Nutraukta gamyba

Daily CollectionMaišytuvas

HR2011/70

Lengvai atliekamas sudėtingiausias maišymas

350 W „Philips“ maišytuvo variklio galingumas, 1,5 l ąsočio talpa ir penkiakampės žvaigždės formos ašmenys padeda puikiai išmaišyti produktus. Maišyti tampa labai paprasta.

Peržiūrėti visas naudas

Maišytuvas su penkiakampės žvaigždės formos ašmenimis ir 350 W varikliu

Lengvai atliekamas sudėtingiausias maišymas

  • 350 W

  • 2 l stiklinis ąsotis

  • su paspaudžiamu smulkintuvu

  • 2 greičių ir pulsinis režimas

Dantyti ašmenys

Dantyti ašmenys

5 žvaigždučių dantyti ašmenys – galite smulkinti, pjaustyti kubeliais ir griežinėliais be jokių pastangų.

Keli greičiai

Rinkdamiesi įvairius nustatymus galite maišyti įvairiais greičiais ir laipsniais.

Smulkintuvu produktus susmulkinsite akimirksniu

Smulkintuvu produktus susmulkinsite akimirksniu

Naudokite šio „Philips“ maišytuvo smulkinimo priedą šlapiems ir sausiems produktams smulkinti. Vos per kelias sekundes šis smulkintuvas susmulkina, pavyzdžiui, kavos pupeles, džiovintas žoleles, aitriąsias paprikas ir pipirus.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.