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Nutraukta gamyba
HR2011/70
Lengvai atliekamas sudėtingiausias maišymas
350 W „Philips“ maišytuvo variklio galingumas, 1,5 l ąsočio talpa ir penkiakampės žvaigždės formos ašmenys padeda puikiai išmaišyti produktus. Maišyti tampa labai paprasta.
350 W
2 l stiklinis ąsotis
su paspaudžiamu smulkintuvu
2 greičių ir pulsinis režimas
5 žvaigždučių dantyti ašmenys – galite smulkinti, pjaustyti kubeliais ir griežinėliais be jokių pastangų.
Rinkdamiesi įvairius nustatymus galite maišyti įvairiais greičiais ir laipsniais.
Naudokite šio „Philips“ maišytuvo smulkinimo priedą šlapiems ir sausiems produktams smulkinti. Vos per kelias sekundes šis smulkintuvas susmulkina, pavyzdžiui, kavos pupeles, džiovintas žoleles, aitriąsias paprikas ir pipirus.
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