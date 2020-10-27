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Nutraukta gamyba
HR2020/70
Puikiai telpa bet kokioje virtuvėje
Tai kompaktiškiausias pasaulyje viso pajėgumo maišytuvas. Dėl didelių „Philips“ maišytuvo stove esančių laikymo ąsočio skylių jis yra pusės įprasto maišytuvo dydžio. Dėl penkiakampės žvaigždės formos ašmenų ir 400 W variklio jo našumas yra įspūdingas
400 W
1,75 l plastikinis ąsotis
2 greičių ir pulsinis režimas
Paprasta laikyti
Kadangi ąsotis laikomas ant stovo, šis maišytuvas užima pusę normalaus maišytuvo vietos.
5 žvaigždučių dantyti ašmenys – galite smulkinti, pjaustyti kubeliais ir griežinėliais be jokių pastangų.
Išvalysite lengvai ir efektyviai nuėmę peiliukus nuo ąsočio
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