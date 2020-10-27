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  • Puikiai telpa bet kokioje virtuvėje
  • Puikiai telpa bet kokioje virtuvėje
  • Puikiai telpa bet kokioje virtuvėje
  • Puikiai telpa bet kokioje virtuvėje
  • Puikiai telpa bet kokioje virtuvėje
  • Puikiai telpa bet kokioje virtuvėje
  • Puikiai telpa bet kokioje virtuvėje
  • Puikiai telpa bet kokioje virtuvėje
  • Puikiai telpa bet kokioje virtuvėje
  • Puikiai telpa bet kokioje virtuvėje

Nutraukta gamyba

Kompaktiškas maišytuvas

HR2021/70

Puikiai telpa bet kokioje virtuvėje

Tai kompaktiškiausias pasaulyje viso pajėgumo maišytuvas. Dėl didelių „Philips“ maišytuvo stove esančių laikymo ąsočio skylių jis yra pusės įprasto maišytuvo dydžio. Dėl penkiakampės žvaigždės formos ašmenų ir 400 W variklio jo našumas yra įspūdingas

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Kompaktiškas maišytuvas – patogu laikyti

Puikiai telpa bet kokioje virtuvėje

  • 400 W

  • 1,75 l plastikinis ąsotis

  • su paspaudžiamu smulkintuvu

  • Paprasta laikyti

Ąsotį laikykite ant stovo

Ąsotį laikykite ant stovo

Kadangi ąsotis laikomas ant stovo, šis maišytuvas užima pusę normalaus maišytuvo vietos.

Nedūžtantis ąsotis

Nedūžtantis ąsotis

Šis sutvirtintos plastmasės ąsotis nesuduš.

Laido laikymas

Laido laikymas

Laidas laikomas korpuse, kad maišytuvas neužimtų daug vietos virtuvėje.

Techninės savybės

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