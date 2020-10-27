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Nutraukta gamyba
HR2021/70
Puikiai telpa bet kokioje virtuvėje
Tai kompaktiškiausias pasaulyje viso pajėgumo maišytuvas. Dėl didelių „Philips“ maišytuvo stove esančių laikymo ąsočio skylių jis yra pusės įprasto maišytuvo dydžio. Dėl penkiakampės žvaigždės formos ašmenų ir 400 W variklio jo našumas yra įspūdingas
400 W
1,75 l plastikinis ąsotis
su paspaudžiamu smulkintuvu
Paprasta laikyti
Kadangi ąsotis laikomas ant stovo, šis maišytuvas užima pusę normalaus maišytuvo vietos.
Šis sutvirtintos plastmasės ąsotis nesuduš.
Laidas laikomas korpuse, kad maišytuvas neužimtų daug vietos virtuvėje.
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