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Nutraukta gamyba
HR2024/70
Puikiai telpa bet kokioje virtuvėje
Tai kompaktiškiausias pasaulyje pilno pajėgumo maišytuvas. Dėl didelių stove esančių laikymo ąsočio skylių jis yra pusės normalaus maišytuvo dydžio, todėl labai patogu laikyti. Dėl 5 žvaigždučių ašmenų ir 400 W variklio jo našumas yra įspūdingas.
400 W
1,75 l plastikinis ąsotis
su filtru
Paprasta laikyti
Kadangi ąsotis laikomas ant stovo, šis maišytuvas užima pusę normalaus maišytuvo vietos.
Šis sutvirtintos plastmasės ąsotis nesuduš.
Laidas laikomas korpuse, kad maišytuvas neužimtų daug vietos virtuvėje.
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