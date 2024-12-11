„ProBlend“ sistema
1,9 l didžiausia talpa
1 l faktinis tūris
1 greičio nustat. ir pulsinis režimas
Plastikinis ąsotis
Unikalioje „ProBlend“ sistemoje puikiai suderintos 3 technologijos, specialiai pritaikytos taip, kad lygiai, be gumulėlių sutrintumėte per vos 45 sekundes*. 450 W galios variklis užtikrina tokį srautą, kad visi produktai būtų išmaišomi tolygiai, o inovatyvios konstrukcijos ašmenys yra unikaliai suformuoti taip, kad pjovimo plotas būtų maksimalus. Ir dar viena ypatybė – dėl unikalių indo kraštų ingredientai nuolat nukreipiami atgal į maišymo srautą.
Naudokite „ProBlend“ sistemą ir „Pulse“ nustatymą, kad vos per 45 sekundes sutraiškytumėte ledo kubelius į smulkiausias daleles**. Sutrintas ledas puikiai tiks ruošiant atšaldytus gėrimus ir tirštuosius kokteilius bei ypatingus desertus.
Sparčiai ruošdami įvairiausius gėrimus ir sudedamąsias mėgstamų patiekalų dalis galite rinktis 1 greitį + pulsinį režimą. Smulkinkite įvairias žoleles, prieskonius ir daržoves, netgi malkite kavą ir sutrupinkite ledą, kad paruoštumėte gardžių tirštųjų kokteilių.
Supraskite produktų apžvalgas
4.9
iš 5
165
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
Print123
11/12/2024
Lietuva
Puikus prietaisas
Tikrai palengvina įprastą maisto produktų apdorojimą šiuo plaktuvu, jo savybės leidžia sutrinti visus produktus ir net sutrupinti ledą (dėl šios savybės ilgai ieškojau atitikmens). Glotni konsistencija apdorojama per trumpą laiką. Rekomenduoju.
Argumentai už
Funkcionalus ir greitas
Argumentai prieš
Nėra
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 serija HR2041/00 Maišytuvo „ProBlend“ technologija, 450 W, 1,9 l
Nytche
09/12/2024
Lietuva
Akcijos dalis
Puikus prietaisas
Prekes ir kokybės santykis viršijo lūkesčius. Smulkina ledukus ir susmulkina kitus produktus iki vientisos masės. Rekomenduoju, nes pats naudoju beveik kiekvieną dieną
Argumentai už
Gera kaina, smulkina ledukus, ko daugiau reikia..
Argumentai prieš
Nepastebėjau
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 serija HR2041/00 Maišytuvo „ProBlend“ technologija, 450 W, 1,9 l
Johanas
03/12/2024
Lietuva
Rekomenduoju šią kokteilinę
Ilgai ieškojau ir domėjausi kokteilinėmis, ši pasirodė kainos ir kokybės pirmūnė, tad nieko nelaukę ją įsigijom ir tikrai pasiteisinęs pirkinys, viską puikiai smulkina ir suplaka, kiekvieną ryta su šeima mėgaujamės skaniais ir sveikais kokteiliais.
Argumentai už
Puikiai smulkina ir daro kokteilius
Argumentai prieš
Nėra
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 serija HR2041/00 Maišytuvo „ProBlend“ technologija, 450 W, 1,9 l
Išbandyta MAX režimu ruošiant įvairius receptus
Išbandyta PULSE režimu su 8 ledo kubeliais (2,5 x 2,5 x 2,5 cm)
stiklinės talpa 200 ml