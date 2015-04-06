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Maišytuvas su labai galingu 650 W varikliu, specialiomis funkcijomis (ledo grūdimo ir impulsų), nuimamu dantytu peiliu, vaisių filtru ir aukštos kokybės 2 l stikliniu ąsočiu.
650 V
2 l stiklinis ąsotis
su filtru
Kintantis greitis ir pulsinis režimas
Šia unikalia valdymo rankenėle nusistatykite norimą greitį
Be vargo susmulkinkite ledą vieno „Philips“ maišytuvo mygtuko paspaudimu.
Šios ilgaamžės ir ypač aštrios „Philips“ maišytuvo mentės padės tobulai susmulkinti ir išmaišyti.
4.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Małgosia13
06/04/2015
Polska
Zdecydowanie polecam
Blender jest estetyczny i solidny. Gumowe przyssawki trzymają zaskakująco mocno stołu. Design bardzo ładny i stylowy. Ostrza ostre. Szklany dzbanek o poj. 1,5 litra. Wieczko z gumową uszczelką bardzo dobrze trzyma. Dużo prędkości i kilka funkcji w tym kruszenie lodu. Uwielbiam z niego kawę mrożoną. W miarę cichy Zdecydowanie polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender z kolekcji Pure Essentials HR2084/90
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender z kolekcji Pure Essentials HR2084/90