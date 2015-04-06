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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Blender
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Blender

Nutraukta gamyba

Pure Essentials CollectionMaišytuvas

HR2084/90

4

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Ruoškite būtent jums patinkančiu būdu

Maišytuvas su labai galingu 650 W varikliu, specialiomis funkcijomis (ledo grūdimo ir impulsų), nuimamu dantytu peiliu, vaisių filtru ir aukštos kokybės 2 l stikliniu ąsočiu.

Peržiūrėti visas naudas

Pasirinkite, kokio įmantrumo vaisių kokteilio norite

Ruoškite būtent jums patinkančiu būdu

  • 650 V

  • 2 l stiklinis ąsotis

  • su filtru

  • Kintantis greitis ir pulsinis režimas

Įvairūs greičio nustatymai

Įvairūs greičio nustatymai

Šia unikalia valdymo rankenėle nusistatykite norimą greitį

Ledo smulkinimo mygtukas

Ledo smulkinimo mygtukas

Be vargo susmulkinkite ledą vieno „Philips“ maišytuvo mygtuko paspaudimu.

Ilgai tarnaujančios dantytos mentės

Ilgai tarnaujančios dantytos mentės

Šios ilgaamžės ir ypač aštrios „Philips“ maišytuvo mentės padės tobulai susmulkinti ir išmaišyti.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

5
3
2
1

06/04/2015

Polska

Polska

Zdecydowanie polecam

Blender jest estetyczny i solidny. Gumowe przyssawki trzymają zaskakująco mocno stołu. Design bardzo ładny i stylowy. Ostrza ostre. Szklany dzbanek o poj. 1,5 litra. Wieczko z gumową uszczelką bardzo dobrze trzyma. Dużo prędkości i kilka funkcji w tym kruszenie lodu. Uwielbiam z niego kawę mrożoną. W miarę cichy Zdecydowanie polecam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender z kolekcji Pure Essentials HR2084/90

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender z kolekcji Pure Essentials HR2084/90

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