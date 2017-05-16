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Nutraukta gamyba
Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių
„Philips“ maišytuvas su „ProBlend 6“ technologija ir 800 W varikliu gali įveikti beveik viską – nuo vaisių ir daržovių iki ledo. Naudodami jo įvairių greičių funkciją mėgausitės tobulai vienalyčiais mišiniais ir supjaustysite beveik viską, ką tik norite.
800 W
2 l stiklinis ąsotis
su mentele
„ProBlend 6“
Ne centre dedami indo ašmenys sukuria turbulenciją ir maišo produktus efektyviausiu būdu.
Galingas „Philips“ maišytuvo 800 W variklis – efektyvus maišymas, plakimas ir smulkinimas.
2 l stiklinis ąsotis pagamintas iš aukštos kokybės stiklo, kuris atsparus įbrėžimams ir padeda apdoroti karštus produktus.
Apdovanojimai
4.4
iš 5
16
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
Angelika279
16/05/2017
Polska
Blender 5+
Zdecydowanie polecam , nic mu nie jest straszne...zmiksuje dosłownie wszystko.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Avance Collection HR2096/00
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Avance Collection HR2096/00
kati856
07/01/2016
Polska
Świetny blender, doskonale działa, kruszy lód a przy tym pięknie wygląda.
Działa bez zarzutu, kruszy lód. Bardzo dobry blender.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Avance Collection HR2096/00
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Avance Collection HR2096/00
jacyk
14/09/2015
Polska
Takiego właśnie szukałem
Wszystko prawie OK. Desing na plus. Duży dzbanek na plus. Kruszenie lodu na plus. Sześciostrzowy nóż na plus. Głośna praca na minus. Smród spalonego silnika podczas pracy.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Avance Collection HR2096/00
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Avance Collection HR2096/00
Palyginimas su „Philips“ geriausiu maišytuvu HR2094