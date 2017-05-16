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  • Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių
  • Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių
  • Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių
  • Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių
  • Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių
  • Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių
  • Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių
  • Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių
  • Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių
  • Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių
  • Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių
  • Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių
  • Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių
  • Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių
  • Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių
  • Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių
  • Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių
  • Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių
  • Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių
  • Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių
  • Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių
  • Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių
  • Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių
  • Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių
  • Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių
  • Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių
  • Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių
  • Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių
  • Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių
  • Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių
  • Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių
  • Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių
  • Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių
  • Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių
  • Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių
  • Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių
  • Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių
  • Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių
  • Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių
  • Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių
  • Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių
  • Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių

Nutraukta gamyba

„Avance“ kolekcijaTrintuvas

HR2096/00

4.4

| (16) Atsiliepimai | 94% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių

„Philips“ maišytuvas su „ProBlend 6“ technologija ir 800 W varikliu gali įveikti beveik viską – nuo vaisių ir daržovių iki ledo. Naudodami jo įvairių greičių funkciją mėgausitės tobulai vienalyčiais mišiniais ir supjaustysite beveik viską, ką tik norite.

Peržiūrėti visas naudas

Technologija „ProBlend 6“ – 50 % geresnis rezultatas

Geriausias maišymas – nelieka jokių gabalėlių

  • 800 W

  • 2 l stiklinis ąsotis

  • su mentele

  • „ProBlend 6“

Unikalus indas, dedamas ne centre, kad būtų galima veiksmingai išmaišyti produktus

Unikalus indas, dedamas ne centre, kad būtų galima veiksmingai išmaišyti produktus

Ne centre dedami indo ašmenys sukuria turbulenciją ir maišo produktus efektyviausiu būdu.

Galingas 800 W variklis

Galingas 800 W variklis

Galingas „Philips“ maišytuvo 800 W variklis – efektyvus maišymas, plakimas ir smulkinimas.

Maks. 2 l (1,5 l su maistu) aukštos kokybės stiklinis indas

Maks. 2 l (1,5 l su maistu) aukštos kokybės stiklinis indas

2 l stiklinis ąsotis pagamintas iš aukštos kokybės stiklo, kuris atsparus įbrėžimams ir padeda apdoroti karštus produktus.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-612378

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.4

iš 5

16

Atsiliepimai

94%

Rekomenduoja šį gaminį

1

16/05/2017

Polska

Polska

Blender 5+

Zdecydowanie polecam , nic mu nie jest straszne...zmiksuje dosłownie wszystko.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Avance Collection HR2096/00

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Avance Collection HR2096/00

07/01/2016

Polska

Polska

Świetny blender, doskonale działa, kruszy lód a przy tym pięknie wygląda.

Działa bez zarzutu, kruszy lód. Bardzo dobry blender.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Avance Collection HR2096/00

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Avance Collection HR2096/00

14/09/2015

Polska

Polska

Takiego właśnie szukałem

Wszystko prawie OK. Desing na plus. Duży dzbanek na plus. Kruszenie lodu na plus. Sześciostrzowy nóż na plus. Głośna praca na minus. Smród spalonego silnika podczas pracy.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Avance Collection HR2096/00

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Avance Collection HR2096/00

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Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginimas su „Philips“ geriausiu maišytuvu HR2094