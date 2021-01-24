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  • Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas
  • Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas
  • Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas
  • Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas
  • Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas
  • Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas
  • Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas
  • Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas
  • Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas
  • Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas
  • Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas
  • Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas
  • Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas
  • Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas
  • Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas
  • Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas

Nutraukta gamyba

„Daily“ kolekcijaTrintuvas

HR2105/00

4.8
| (39) Atsiliepimai | 95% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas
Šis „Philips Daily“ kolekcijos trintuvas turi 400 W variklį, 1,5 l ąsotį ir „ProBlend 4“ žvaigždės formos ašmenis, kurie visi kartu padės pasiekti puikių rezultatų gaminant vaisių kokteilį ir ruošiant maistą!
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Ypač didelė galia ir aštrūs ašmenys

Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas

  • 400 W

  • 1,5 l stiklinis ąsotis

  • 2 greičiai ir pulsinis režimas

  • „ProBlend 4“

Galingas 400 W variklis

Galingas 400 W variklis

Galingas 400 W variklis lengvai trina ir maišo.

„ProBlend 4“ žvaigždės formos ašmenys veiksmingai trina ir maišo

„ProBlend 4“ žvaigždės formos ašmenys veiksmingai trina ir maišo

Naujos konstrukcijos ašmenys veiksmingai sutrins ir supjaustys produktus – taip pagaminsite puikų vaisių kokteilį visai šeimai.

Aukštos kokybės stiklinis ąsotis atsparus įbrėžimams ir kvapams

Aukštos kokybės stiklinis ąsotis atsparus įbrėžimams ir kvapams

Aukštos kokybės stiklinis ąsotis atsparus įbrėžimams ir kvapams. Darbinis 1,5 l ąsočio tūris yra 1,25 l.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-961310

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

39

Atsiliepimai

95%

Rekomenduoja šį gaminį

3

24/01/2021

Україна

Україна

Отличный блендер

Пользуюсь этой моделью больше 2х лет, отличный вариант для дома, любимые коктейли готовит на ура, благодаря насадки с сеткой даже малину в джем без косточек получается приготовить. Очень рекомендую

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2103/00 Блендер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2103/00 Блендер

20/08/2020

Україна

Україна

Отличный блендер!

Блендер хорошо смешивает и взбивает жидкое тесто, коктейли, смузи, соусы! Благодаря такому помощнику в моей семье более разнообразное меню. Мельничка, входящая в комплект отлично измельчает орехи, специи, кофе! Есть фильтр для приготовления свежевыжатого сока. Я очень довольна приобретением, мой помощник всегда выручает, пользуюсь почти каждый день! Рекомендую

Argumentai už

Большая и удобная чаша для всей семьи, компактная мельничка, отличный дизайн

Argumentai prieš

Нет

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2100/00 Блендер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2100/00 Блендер

31/10/2019

Україна

Україна

Чудовий блендер

Абсолютно задоволені. Ця модель зручна, потужна, виконує усі поставлені задачі, легка у використанні та просто миється :) Повністю оправдав сподівання

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2103/00 Блендер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2103/00 Блендер

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.