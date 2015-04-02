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  • Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas
  • Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas
  • Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas
  • Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas
  • Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas
  • Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas
  • Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas
  • Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas
  • Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas
  • Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas
  • Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas
  • Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas
  • Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas
  • Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas
  • Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas
  • Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas
  • Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas
  • Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas
  • Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas
  • Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas
  • Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas
  • Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas
  • Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas
  • Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas

Nutraukta gamyba

„Daily“ kolekcijaTrintuvas

HR2106/00

5

| (4) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas

Šis „Philips Daily“ kolekcijos trintuvas turi 400 W variklį, 1,5 l ąsotį ir „ProBlend 4“ žvaigždės formos ašmenis, kurie visi kartu padės pasiekti puikių rezultatų gaminant vaisių kokteilį ir ruošiant maistą!

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Ypač didelė galia ir aštrūs ašmenys

Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas

  • 400 W

  • 1,5 l stiklinis ąsotis

  • su mažuoju kapokliu

  • „ProBlend 4“

Galingas 400 W variklis

Galingas 400 W variklis

Galingas 400 W variklis lengvai trina ir maišo.

Aukštos kokybės stiklinis ąsotis atsparus įbrėžimams ir kvapams

Aukštos kokybės stiklinis ąsotis atsparus įbrėžimams ir kvapams

Aukštos kokybės stiklinis ąsotis atsparus įbrėžimams ir kvapams. Darbinis 1,5 l ąsočio tūris yra 1,25 l.

„ProBlend 4“ žvaigždės formos ašmenys veiksmingai trina ir maišo

„ProBlend 4“ žvaigždės formos ašmenys veiksmingai trina ir maišo

Naujos konstrukcijos ašmenys veiksmingai sutrins ir supjaustys produktus – taip pagaminsite puikų vaisių kokteilį visai šeimai.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-961310

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

4

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

02/04/2015

Polska

Polska

Jest bardzo dobrej jakości

Posiada szklany dzbanek, który umożliwia, aby zapachy i smaki się nie mieszały. Bardzo ważną cechą jest to, że posiada regulację prędkości. Co umożliwia miksowanie twardych i miękkich składników z odpowiednią prędkością.Posiada ostrze czteroramienne, które doskonale sieka i miksuje.Ostrze jest wykonane ze stali szlachetnej co zapewnia trwałe użytkowanie.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Daily Collection HR2106/00

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Daily Collection HR2106/00

09/07/2014

Polska

Polska

mistrz

Doskonały mały pomocnik w kuchni. Kiedy potrzeba na szybko zmiksować coś do zrobienia posiłku, albo na posiłek to idealnie się sprawdza. Do tego ładny wygląd, jestem bardzo zadowolona z posiadania tego cudeńka.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Daily Collection HR2106/00

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Daily Collection HR2106/00

09/07/2014

Polska

Polska

mistrz

Doskonały mały pomocnik w kuchni. Kiedy potrzeba na szybko zmiksować coś do zrobienia posiłku, albo na posiłek to idealnie się sprawdza. Do tego ładny wygląd, jestem bardzo zadowolona z posiadania tego cudeńka.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Daily Collection HR2106/00

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Daily Collection HR2106/00

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