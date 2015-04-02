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Nutraukta gamyba
Lengvai pagaminami šviežių vaisių kokteiliai ir maistas
Šis „Philips Daily“ kolekcijos trintuvas turi 400 W variklį, 1,5 l ąsotį ir „ProBlend 4“ žvaigždės formos ašmenis, kurie visi kartu padės pasiekti puikių rezultatų gaminant vaisių kokteilį ir ruošiant maistą!
400 W
1,5 l stiklinis ąsotis
su mažuoju kapokliu
„ProBlend 4“
Galingas 400 W variklis lengvai trina ir maišo.
Aukštos kokybės stiklinis ąsotis atsparus įbrėžimams ir kvapams. Darbinis 1,5 l ąsočio tūris yra 1,25 l.
Naujos konstrukcijos ašmenys veiksmingai sutrins ir supjaustys produktus – taip pagaminsite puikų vaisių kokteilį visai šeimai.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
4
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Jarosław70
02/04/2015
Polska
Jest bardzo dobrej jakości
Posiada szklany dzbanek, który umożliwia, aby zapachy i smaki się nie mieszały. Bardzo ważną cechą jest to, że posiada regulację prędkości. Co umożliwia miksowanie twardych i miękkich składników z odpowiednią prędkością.Posiada ostrze czteroramienne, które doskonale sieka i miksuje.Ostrze jest wykonane ze stali szlachetnej co zapewnia trwałe użytkowanie.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Daily Collection HR2106/00
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Daily Collection HR2106/00
AnusiaG
09/07/2014
Polska
mistrz
Doskonały mały pomocnik w kuchni. Kiedy potrzeba na szybko zmiksować coś do zrobienia posiłku, albo na posiłek to idealnie się sprawdza. Do tego ładny wygląd, jestem bardzo zadowolona z posiadania tego cudeńka.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Daily Collection HR2106/00
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Daily Collection HR2106/00
Gosia18
09/07/2014
Polska
mistrz
Doskonały mały pomocnik w kuchni. Kiedy potrzeba na szybko zmiksować coś do zrobienia posiłku, albo na posiłek to idealnie się sprawdza. Do tego ładny wygląd, jestem bardzo zadowolona z posiadania tego cudeńka.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Daily Collection HR2106/00
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Daily Collection HR2106/00