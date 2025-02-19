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  • Sukurta vėsesnei planetai
  • Sukurta vėsesnei planetai
  • Sukurta vėsesnei planetai
  • Sukurta vėsesnei planetai
  • Sukurta vėsesnei planetai
  • Sukurta vėsesnei planetai
  • Sukurta vėsesnei planetai
  • Sukurta vėsesnei planetai
  • Sukurta vėsesnei planetai
  • Sukurta vėsesnei planetai
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Sukurta vėsesnei planetai
  • Sukurta vėsesnei planetai
  • Sukurta vėsesnei planetai
  • Sukurta vėsesnei planetai
  • Sukurta vėsesnei planetai
  • Sukurta vėsesnei planetai
  • Sukurta vėsesnei planetai
  • Sukurta vėsesnei planetai
  • Sukurta vėsesnei planetai

„Eco Conscious Edition“5000 serijos maišytuvas

HR2500/00

4.8
| (6) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Sukurta vėsesnei planetai
Paruoškite savo mėgstamą rytinį kokteilį elegantiško stiliaus ir nepriekaištingai veikiančiu prietaisu, kuris tvariai sukurtas naudojant biologinį* ir perdirbtą plastiką***.
Peržiūrėti visas naudas

Su „Philips Eco Conscious Edition“ trintuvu

Sukurta vėsesnei planetai

  • „ProBlend“ technologija

  • 600 ml „Tritan™ Renew“ stiklinė

  • Šilko baltos matinės spalvos apdaila

  • Bioplastikas

„ProBlend“ technologija, skirta tolygiems mišiniams be gumuliukų

„ProBlend“ technologija, skirta tolygiems mišiniams be gumuliukų

„ProBlend“ technologija sujungia 3 pagrindines savybes, specialiai sukurtas taip, kad užtikrintų optimalų ingredientų srautą tolygiems produktų mišiniams be gumuliukų. „ProBlend“ variklis užtikrina optimalią 350 W galią, kad būtų galima valdyti trynimo srautą ir tolygiai cirkuliuoti visus ingredientus. „ProBlend“ peiliai yra unikaliai suformuoti, kad maksimaliai padidintų jėgą ir pjovimo našumą. „ProBlend“ ąsotis sukurtas su unikaliais kraštais, kad ingredientai būtų nuolat nukreipiami atgal į trynimo srautą.

Greitas ir lengvai naudojamas

Greitas ir lengvai naudojamas

Lengva naudoti: pridėkite savo ingredientų, pasukite, sutrinkite ir mėgaukitės.

Greitai valomi nuimami ašmenys

Greitai valomi nuimami ašmenys

Visas nuimamas dalis lengva plauti rankomis ir indaplovėje.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

6

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

19/02/2025

Lietuva

Lietuva

Naudojamos perdirbtos medžiagos

Prietaisui pagaminti panaudotos perdirbtos medžiagos. Plaka neblogai.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Eco Conscious Edition HR2500/00 5000 serijos maišytuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Eco Conscious Edition HR2500/00 5000 serijos maišytuvas

22/01/2025

Lietuva

Lietuva

Atrodo gerai ir atlieka funkciją

Turiu tos pačios serijos duonos skrudintuvę bei virdulį. Atrodo gerai virtuvėje visi trys prietaisai.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Eco Conscious Edition HR2500/00 5000 serijos maišytuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Eco Conscious Edition HR2500/00 5000 serijos maišytuvas

16/08/2025

Eesti

Eesti

Hea lihtne blender smuuti jaoks.

Minu meelest super toode. Ilus, kompaktne ja lihtne kasutada.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Eco Conscious Edition HR2500/00 5000-seeria kannmikser

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Eco Conscious Edition HR2500/00 5000-seeria kannmikser

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Atsakomybės apribojimai

  1. Pagrindinis korpusas pagamintas iš 100 % PP plastiko iš sertifikuotų biologinių šaltinių, masės balanso pagrindu (BioPP sudaro 64 % viso plastiko).

  2. Apskaičiuota remiantis to paties prietaiso gamyba, naudojant bioplastiką ir „Tritan™ Renew“, palyginti su 100 % grynu plastiku (arba grynu polipropilenu) bei „Tritan™“.