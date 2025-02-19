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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
„ProBlend“ technologija
600 ml „Tritan™ Renew“ stiklinė
Šilko baltos matinės spalvos apdaila
Bioplastikas
„ProBlend“ technologija sujungia 3 pagrindines savybes, specialiai sukurtas taip, kad užtikrintų optimalų ingredientų srautą tolygiems produktų mišiniams be gumuliukų. „ProBlend“ variklis užtikrina optimalią 350 W galią, kad būtų galima valdyti trynimo srautą ir tolygiai cirkuliuoti visus ingredientus. „ProBlend“ peiliai yra unikaliai suformuoti, kad maksimaliai padidintų jėgą ir pjovimo našumą. „ProBlend“ ąsotis sukurtas su unikaliais kraštais, kad ingredientai būtų nuolat nukreipiami atgal į trynimo srautą.
Lengva naudoti: pridėkite savo ingredientų, pasukite, sutrinkite ir mėgaukitės.
Visas nuimamas dalis lengva plauti rankomis ir indaplovėje.
4.8
iš 5
6
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Audrytė
19/02/2025
Lietuva
Naudojamos perdirbtos medžiagos
Prietaisui pagaminti panaudotos perdirbtos medžiagos. Plaka neblogai.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Eco Conscious Edition HR2500/00 5000 serijos maišytuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Eco Conscious Edition HR2500/00 5000 serijos maišytuvas
Miškas
22/01/2025
Lietuva
Atrodo gerai ir atlieka funkciją
Turiu tos pačios serijos duonos skrudintuvę bei virdulį. Atrodo gerai virtuvėje visi trys prietaisai.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Eco Conscious Edition HR2500/00 5000 serijos maišytuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Eco Conscious Edition HR2500/00 5000 serijos maišytuvas
HVB!
16/08/2025
Eesti
Hea lihtne blender smuuti jaoks.
Minu meelest super toode. Ilus, kompaktne ja lihtne kasutada.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Eco Conscious Edition HR2500/00 5000-seeria kannmikser
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Eco Conscious Edition HR2500/00 5000-seeria kannmikser
Pagrindinis korpusas pagamintas iš 100 % PP plastiko iš sertifikuotų biologinių šaltinių, masės balanso pagrindu (BioPP sudaro 64 % viso plastiko).
Apskaičiuota remiantis to paties prietaiso gamyba, naudojant bioplastiką ir „Tritan™ Renew“, palyginti su 100 % grynu plastiku (arba grynu polipropilenu) bei „Tritan™“.