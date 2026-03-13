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„Daily“ kolekcija „ProMix“ rankinis maišytuvas
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HR2534/00
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Quick start guide Philips
EU Declaration of Conformity - English (US)
Visi (4)
Ar apdorodamas kietus maisto produktus galiu gali sugadinti „Philips“ rankinį maišytuvą?
Ar galiu traiškyti ledo kubelius su „Philips“ rankiniu maišytuvu?
Ar galiu dėti kietą maistą į „Philips“ kapotuvą?
„Philips“ rankinio maišytuvo antgalio valymas
Mano „Philips“ rankinis maišytuvas staiga nustojo veikti
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