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HR2545/00
Intuityvus
Paprastas
Galingas
Su stipriu ir galingu 700 W varikliu kasdien galingai sumaišysite namuose gaminamus patiekalus
Bangos formos ašmenų apsauga rankinio trintuvo apatinėje dalyje apsaugo nuo apsitaškymo ir netvarkos trinant.
Tvirtas ir ergonomiškas dizainas – patogus ir lengvas naudojimas.
4.1
iš 5
47
Atsiliepimai
Ukrainian qo
24/06/2023
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Класний прилад !
Зручний у використанні, а саме: сильний корпус, легке з'єднання насадок та двигуна, легко миється - немає потаємних зазорів. Для особистого користування саме те !
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2545/00 Ручний блендер ProMix
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2545/00 Ручний блендер ProMix
Ministrelia
28/12/2022
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Гарний помічник, дуже задоволена!!!
Гарний помічник, дуже задоволена!!! Смачні страви до столу легко вдаються з ним.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix
Borsuk
10/02/2022
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Чудовий прилад
Дуже эргономiчний, якiсний, мае чудовий вигляд тихо працюе
Argumentai už
Якiсть
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix