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  • Greitas ir efektyvus trynimas vienu mygtuko paspaudimu
  • Greitas ir efektyvus trynimas vienu mygtuko paspaudimu
  • Greitas ir efektyvus trynimas vienu mygtuko paspaudimu
  • Greitas ir efektyvus trynimas vienu mygtuko paspaudimu
  • Greitas ir efektyvus trynimas vienu mygtuko paspaudimu
  • Greitas ir efektyvus trynimas vienu mygtuko paspaudimu
  • Greitas ir efektyvus trynimas vienu mygtuko paspaudimu
  • Greitas ir efektyvus trynimas vienu mygtuko paspaudimu
  • Greitas ir efektyvus trynimas vienu mygtuko paspaudimu
  • Greitas ir efektyvus trynimas vienu mygtuko paspaudimu
  • Greitas ir efektyvus trynimas vienu mygtuko paspaudimu
  • Greitas ir efektyvus trynimas vienu mygtuko paspaudimu

„Daily“ kolekcija„ProMix“ rankinis maišytuvas

HR2545/00

4.1
| (47) Atsiliepimai
Greitas ir efektyvus trynimas vienu mygtuko paspaudimu
Dėl galingo variklio ir unikalaus ergonominio dizaino su nauju kasdienio naudojimo rankiniu trintuvu sutrinsite greitai ir efektyviai vienu mygtuko paspaudimu – taip kasdien lengvai paruošite sveikų, namuose gamintų patiekalų
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Sveiki, namuose gaminti patiekalai kasdien

Greitas ir efektyvus trynimas vienu mygtuko paspaudimu

  • Intuityvus

  • Paprastas

  • Galingas

700W galingas variklis

700W galingas variklis

Su stipriu ir galingu 700 W varikliu kasdien galingai sumaišysite namuose gaminamus patiekalus

Ašmenų apsauga nuo taškymosi

Ašmenų apsauga nuo taškymosi

Bangos formos ašmenų apsauga rankinio trintuvo apatinėje dalyje apsaugo nuo apsitaškymo ir netvarkos trinant.

Ergonomiškas dizainas

Ergonomiškas dizainas

Tvirtas ir ergonomiškas dizainas – patogus ir lengvas naudojimas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.1

iš 5

47

Atsiliepimai

24/06/2023

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Класний прилад !

Зручний у використанні, а саме: сильний корпус, легке з'єднання насадок та двигуна, легко миється - немає потаємних зазорів. Для особистого користування саме те !

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2545/00 Ручний блендер ProMix

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2545/00 Ручний блендер ProMix

28/12/2022

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Гарний помічник, дуже задоволена!!!

Гарний помічник, дуже задоволена!!! Смачні страви до столу легко вдаються з ним.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix

10/02/2022

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Чудовий прилад

Дуже эргономiчний, якiсний, мае чудовий вигляд тихо працюе

Argumentai už

Якiсть

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix

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