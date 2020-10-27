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Nauja
HR2560/00
Daugiau galios, mažiau purslų.
Atraskite lengvą maišymą su „Philips“ rankiniu maišytuvu 3000 serijos – sukurtu tam, kad jūsų kasdienė virtuvė būtų greitesnė, sklandesnė ir malonesnė. Mėgaukitės kreminio tirštumo sriubomis ir kokteiliais kasdien be nereikalingo nešvarumo virtuvėje.
Galinga veikla: „Philips“ rankinis maišytuvas su 1000 W greitai užtikrina sklandžius rezultatus.
„ProMix“ technologija: šis panardinamas maišytuvas užtikrina tolygų srautą ir mažiau purslų.
Tikslus valdymas: 4 greičiai ir „Turbo“ funkcija suteikia kontrolę kiekvienam jūsų gaminamam patiekalui.
Sukurtas patogumui ir saugumui: be BPA indas ir ergonomiškas dizainas.
Lengvas ir universalus: vieno paspaudimo atlaisvinimas su elektriniu plaktuvu ir kompaktiškas laikymas.
Mėgaukitės sklandžiais rezultatais kiekvieną kartą su mūsų galingais rankiniais maišytuvais. Nuo kreminių pieno kokteilių iki sotaus daržovių sriubos – galimybės beribės.
„ProMix“ technologija šiame panardinamame maišytuve sukurta taip, kad užtikrintų tobulą ingredientų srautą, garantuojantį greitesnį ir tolygesnį maišymą su mažiau nešvarumų ir lengvą valymą, todėl kiekvienas receptas išeina sklandus, paprastas ir be streso.
Pasiekite tinkamą greitį ir tekstūrą kiekviename recepte. 4 tikslūs greičiai skirtingiems receptams gaminti, o „Turbo“ mygtukas suteikia akimirksniu galios padidėjimą.
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