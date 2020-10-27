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Nauja
HR2561/00
Daugiau galios, mažiau purslų.
Atraskite paprastą maišymą su „Philips“ rankiniu maišytuvu 3000 serijos – sukurtu tam, kad jūsų kasdienė virtuvė būtų greitesnė, sklandesnė ir malonesnė. Mėgaukitės kreminėmis sriubomis ir kokteiliais kasdien be nereikalingo nešvarumo virtuvėje.
Galinga veikla: „Philips“ rankinis maišytuvas su 1000 W greitai užtikrina sklandžius rezultatus.
„ProMix“ technologija: šis panardinamas maišytuvas užtikrina tolygų srautą ir mažiau purslų.
Tikslus valdymas: 4 greičiai ir „Turbo“ funkcija suteikia kontrolę kiekvienam jūsų gaminamam patiekalui.
Sukurtas patogumui ir saugumui: be BPA indas ir ergonomiškas dizainas.
Lengva ir universalu: vieno paspaudimo atlaisvinimas su elektriniu plaktuvu ir kompaktiška sandėliavimas.
Mėgaukitės sklandžiais rezultatais kiekvieną kartą su mūsų galingais rankiniais maišytuvais. Nuo kreminio pieno kokteilio iki sotaus daržovių sriubos – galimybės beribės.
„ProMix“ technologija šiame panardinamame maišytuve sukurta taip, kad užtikrintų tobulą ingredientų srautą, garantuojantį greitesnį, tolygesnį maišymą su mažiau nešvarumų ir lengvą valymą, todėl kiekvienas receptas tampa sklandus, paprastas ir be streso.
Pasiekite tinkamą greitį ir tekstūrą kiekviename recepte. 4 tikslūs greičiai įvairiems receptams kurti, o „Turbo“ mygtukas suteikia akimirksniu galios padidėjimą.
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