30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nauja
HR2562/00
Daugiau galios, mažiau purslų.
Atraskite paprastą maišymą su „Philips“ rankiniu maišytuvu 3000 serijos – sukurtu, kad jūsų kasdienė virtuvė būtų greitesnė, sklandesnė ir malonesnė. Mėgaukitės kreminio skonio sriubomis ir kokteiliais kasdien be nereikalingo nešvarumo virtuvėje.
Galinga veikla: „Philips“ rankinis maišytuvas su 1000 W greitai pasiekia sklandžius rezultatus.
„ProMix“ technologija: šis panardinamas maišytuvas užtikrina tolygų srautą ir mažiau purslų.
Tikslus valdymas: 4 greičiai ir „Turbo“ suteikia kontrolę kiekvienam jūsų gaminamam patiekalui.
Sukurtas patogumui ir saugumui: be BPA indas ir ergonomiškas dizainas.
Lengva ir universalu: vieno paspaudimo atlaisvinimas su elektriniu plakikliu ir kompaktiška saugojimo vieta.
Mėgaukitės puikiais rezultatais kiekvieną kartą su mūsų galingais rankiniais maišytuvais. Nuo kreminio pieno kokteilio iki sotaus daržovių sriubos – galimybės beribės.
„ProMix“ technologija šiame panardinamame maišytuve sukurta taip, kad užtikrintų tobulą ingredientų srautą, garantuojantį greitesnį, tolygesnį maišymą su mažiau nešvarumų ir lengvą valymą, todėl kiekvienas receptas tampa sklandus, paprastas ir be streso.
Pasiekite tinkamą greitį ir tekstūrą kiekviename recepte. 4 tikslūs greičiai įvairiems receptams gaminti, o „Turbo“ mygtukas suteikia akimirksniu galios padidėjimą.
Atsiliepimai