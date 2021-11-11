30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
350 W
Kelioninė stiklinė
Daugiafunkcis kapoklis
Tolygiausius mišinius sumaišysite greitai ir lengvai. Su galingu 350 W varikliu ir 4 žvaigždės formos ašmenimis smulkiai sutrinsite mėgstamus produktus vos per 30 sek.
Ar gamintumėte daržovių mirkalą, ar sveiką tirštąjį kokteilį, mažasis maišytuvas su viskuo susidoros. Nuo kivių iki ledo kubelių – smulkiai sutrinkite ir susmulkinkite net kietus produktus.
Kontroliuokite, kaip greitai ir smulkiai norite sutrinti produktus, naudodami du greičio nustatymo mygtukus, kad kaskart paruoštumėte tobulus tirštuosius kokteilius.
4.9
iš 5
23
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
MILAплм
11/11/2021
Україна
Виріб має чудові функції
Даю високу оцінку цьому виробу. Чудово подрібнює , дуже гарне смузі можна приготувати. Дуже часто користуюсь блендером, дуже висока швидкість цього пристрою. Блендер не ломається
Argumentai už
100
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2604/80 Мініблендер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2604/80 Мініблендер
Marisa8
09/11/2021
Україна
Дуже класний блендер
Зручний у використанні, компактний та багатофункціональний блендер.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2604/80 Мініблендер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2604/80 Мініблендер
Панда37
09/11/2021
Україна
Готуючись дуже смачні смузі
Дуже легкий у користуванні, готує смачні смузі, супи пюре, подрібнення горіхи, насіння льону.
Argumentai už
Користуючись 2 роки, дуже задоволена
Argumentai prieš
Відсутні
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2604/80 Мініблендер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2604/80 Мініблендер