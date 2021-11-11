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  • Lengvai maišo, smulkina ir mala
  • Lengvai maišo, smulkina ir mala
  • Lengvai maišo, smulkina ir mala
  • Lengvai maišo, smulkina ir mala
  • Lengvai maišo, smulkina ir mala
  • Lengvai maišo, smulkina ir mala
  • Lengvai maišo, smulkina ir mala
  • Lengvai maišo, smulkina ir mala
  • Lengvai maišo, smulkina ir mala
  • Lengvai maišo, smulkina ir mala
  • Lengvai maišo, smulkina ir mala
  • Lengvai maišo, smulkina ir mala
  • Lengvai maišo, smulkina ir mala
  • Lengvai maišo, smulkina ir mala
  • Lengvai maišo, smulkina ir mala
  • Lengvai maišo, smulkina ir mala
  • Lengvai maišo, smulkina ir mala
  • Lengvai maišo, smulkina ir mala
  • Lengvai maišo, smulkina ir mala
  • Lengvai maišo, smulkina ir mala
  • Lengvai maišo, smulkina ir mala
  • Lengvai maišo, smulkina ir mala

„Daily“ kolekcijaMažasis maišytuvas

HR2604/80

4.9
| (23) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį
Lengvai maišo, smulkina ir mala
Mėgaukitės greitai ir lengvai paruošiamais tirštaisiais kokteiliais, kokteiliais, mirkalais, kokteiliais iš šaldytų produktų ir maltais prieskoniais jūsų mėgstamiems patiekalams. 350 W variklis, 4 žvaigždės formos ašmenys ir kompaktiškas, ergonomiškas ąsotis sklandžiai veikia kartu, kad rezultatai būtų puikūs.
Peržiūrėti visas naudas

Turi 350 W variklį, kad greitai apdorotų produktus

Lengvai maišo, smulkina ir mala

  • 350 W

  • Kelioninė stiklinė

  • Daugiafunkcis kapoklis

Galingas 350 W variklis tolygiems mišiniams

Galingas 350 W variklis tolygiems mišiniams

Tolygiausius mišinius sumaišysite greitai ir lengvai. Su galingu 350 W varikliu ir 4 žvaigždės formos ašmenimis smulkiai sutrinsite mėgstamus produktus vos per 30 sek.

Smulkinkite ledą ir kitus kietus produktus

Smulkinkite ledą ir kitus kietus produktus

Ar gamintumėte daržovių mirkalą, ar sveiką tirštąjį kokteilį, mažasis maišytuvas su viskuo susidoros. Nuo kivių iki ledo kubelių – smulkiai sutrinkite ir susmulkinkite net kietus produktus.

Du smulkesnio trynimo greičio nustatymai

Kontroliuokite, kaip greitai ir smulkiai norite sutrinti produktus, naudodami du greičio nustatymo mygtukus, kad kaskart paruoštumėte tobulus tirštuosius kokteilius.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.9

iš 5

23

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

4
2
1

11/11/2021

Україна

Україна

Виріб має чудові функції

Даю високу оцінку цьому виробу. Чудово подрібнює , дуже гарне смузі можна приготувати. Дуже часто користуюсь блендером, дуже висока швидкість цього пристрою. Блендер не ломається

Argumentai už

100

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2604/80 Мініблендер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2604/80 Мініблендер

09/11/2021

Україна

Україна

Дуже класний блендер

Зручний у використанні, компактний та багатофункціональний блендер.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2604/80 Мініблендер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2604/80 Мініблендер

09/11/2021

Україна

Україна

Готуючись дуже смачні смузі

Дуже легкий у користуванні, готує смачні смузі, супи пюре, подрібнення горіхи, насіння льону.

Argumentai už

Користуючись 2 роки, дуже задоволена

Argumentai prieš

Відсутні

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2604/80 Мініблендер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2604/80 Мініблендер

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.