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  • Optimalus valdymas užtikrina greitą maisto paruošimą
  • Optimalus valdymas užtikrina greitą maisto paruošimą
  • Optimalus valdymas užtikrina greitą maisto paruošimą
  • Optimalus valdymas užtikrina greitą maisto paruošimą
  • Optimalus valdymas užtikrina greitą maisto paruošimą
  • Optimalus valdymas užtikrina greitą maisto paruošimą
  • Optimalus valdymas užtikrina greitą maisto paruošimą
  • Optimalus valdymas užtikrina greitą maisto paruošimą
  • Optimalus valdymas užtikrina greitą maisto paruošimą
  • Optimalus valdymas užtikrina greitą maisto paruošimą
  • Optimalus valdymas užtikrina greitą maisto paruošimą
  • Optimalus valdymas užtikrina greitą maisto paruošimą
  • Optimalus valdymas užtikrina greitą maisto paruošimą
  • Optimalus valdymas užtikrina greitą maisto paruošimą
  • Optimalus valdymas užtikrina greitą maisto paruošimą
  • Optimalus valdymas užtikrina greitą maisto paruošimą
  • Optimalus valdymas užtikrina greitą maisto paruošimą
  • Optimalus valdymas užtikrina greitą maisto paruošimą

Nutraukta gamyba

Viva Collection„ProMix“ rankinis maišytuvas

HR2642/40

5
| (278) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Optimalus valdymas užtikrina greitą maisto paruošimą
Galingas ir patikimas 700 W rankinis maišytuvas, „Speedtouch“ intuityvus greičio pasirinkimas ir valdymas, bei nepriekaištingi maišymo rezultatai pritaikius „ProMix“ technologiją. Spustelėkite mygtuką ir lengvai smulkinkite, plakite ir kapokite
Peržiūrėti visas naudas

Smulkinkite, plakite, kapokite

Optimalus valdymas užtikrina greitą maisto paruošimą

  • 700W, „SpeedTouch“ su „Turbo“

  • „ProMix“ technologija

  • 2 kartus geresnis maišymas*

  • 30 % gretesnis*

2 metų garantija

2 metų garantija

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje.

Ergonomiškai sukonstruota rankena – saugu ir lengva laikyti

Ergonomiškai sukonstruota rankena – saugu ir lengva laikyti

Ergonomiška minkšta rankena yra saugi ir ją patogu suimti, todėl naudojamą rankinį maišytuvą patogu valdyti.

Galingas 700 W variklis – puikūs smulkinimo rezultatai

Galingas 700 W variklis – puikūs smulkinimo rezultatai

Galingu ir patikimu 700 W varikliu gali būti varomi įvairūs priedai, kad ruošdami maistą galėtumėte apdoroti beveik visus produktus ir džiaugtis puikiais rezultatais.

Techninės savybės

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Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

5.0

iš 5

278

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

25/02/2024

Україна

Україна

Клієнтоорієнтовний підхід

Блендер гарний, схожий був у мене до цього. Зручний у використанні. Не очікуванно приємно вразив клієнтоорієнтовний підхід онлайн магазину. Зламалась насадка, в сервісі сказали звернутись в магазин, де купували. Написала на ел.пошту у підтримку онлайн магазину philips.ua в кінці робочого дня, вже зранку наступного дня мені написали, що саме необхідно зробити та яку інформацію та документи надати, щоб отримати заміну. Кілька разів зв'язувались зі мною, були дуже л'юбязні, наступного дня я вже отримала на НП посилочку. Дуже приємно з вами мати справу. Однозначно рекомендую марку Philips та онлайн магазин philips.ua. Успіху вам та процвітання. Так тримати!!!

Argumentai už

Зручний, багато насадок в комлекті

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix

25/02/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Має чудові функції

Замінив дружині ручну роботу по приготуванню смачних страв

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2652/90 Ручний блендер ProMix

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2652/90 Ручний блендер ProMix

19/06/2023

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Viva Collection HR2657/90 шикарний для дому

Viva Collection HR2657/90 дуже гарне придбання. Потужний, відносно тихий і на виглядає достойно

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix

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Atsakomybės apribojimai

  1. Lyginant su „Philips Hand“ maišytuvu, turinčiu varpo formos ašmenų kamerą, atliekant vidinį bandymą su pomidoru ir nevirtomis daržovėmis