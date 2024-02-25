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Nutraukta gamyba
700W, „SpeedTouch“ su „Turbo“
„ProMix“ technologija
2 kartus geresnis maišymas*
30 % gretesnis*
2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje.
Ergonomiška minkšta rankena yra saugi ir ją patogu suimti, todėl naudojamą rankinį maišytuvą patogu valdyti.
Galingu ir patikimu 700 W varikliu gali būti varomi įvairūs priedai, kad ruošdami maistą galėtumėte apdoroti beveik visus produktus ir džiaugtis puikiais rezultatais.
5.0
iš 5
278
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
AnjutaDm
25/02/2024
Україна
Клієнтоорієнтовний підхід
Блендер гарний, схожий був у мене до цього. Зручний у використанні. Не очікуванно приємно вразив клієнтоорієнтовний підхід онлайн магазину. Зламалась насадка, в сервісі сказали звернутись в магазин, де купували. Написала на ел.пошту у підтримку онлайн магазину philips.ua в кінці робочого дня, вже зранку наступного дня мені написали, що саме необхідно зробити та яку інформацію та документи надати, щоб отримати заміну. Кілька разів зв'язувались зі мною, були дуже л'юбязні, наступного дня я вже отримала на НП посилочку. Дуже приємно з вами мати справу. Однозначно рекомендую марку Philips та онлайн магазин philips.ua. Успіху вам та процвітання. Так тримати!!!
Argumentai už
Зручний, багато насадок в комлекті
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix
Коцамоца
25/02/2024
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Має чудові функції
Замінив дружині ручну роботу по приготуванню смачних страв
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2652/90 Ручний блендер ProMix
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2652/90 Ручний блендер ProMix
Ihor7
19/06/2023
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Viva Collection HR2657/90 шикарний для дому
Viva Collection HR2657/90 дуже гарне придбання. Потужний, відносно тихий і на виглядає достойно
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix
Lyginant su „Philips Hand“ maišytuvu, turinčiu varpo formos ašmenų kamerą, atliekant vidinį bandymą su pomidoru ir nevirtomis daržovėmis