GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Labai gerai mala, užtikrina gerą higieną
  • Labai gerai mala, užtikrina gerą higieną
  • Labai gerai mala, užtikrina gerą higieną
  • Labai gerai mala, užtikrina gerą higieną
  • Labai gerai mala, užtikrina gerą higieną
  • Labai gerai mala, užtikrina gerą higieną
  • Labai gerai mala, užtikrina gerą higieną
  • Labai gerai mala, užtikrina gerą higieną
  • Labai gerai mala, užtikrina gerą higieną
  • Labai gerai mala, užtikrina gerą higieną
  • Labai gerai mala, užtikrina gerą higieną
  • Labai gerai mala, užtikrina gerą higieną
  • Labai gerai mala, užtikrina gerą higieną
  • Labai gerai mala, užtikrina gerą higieną
  • Labai gerai mala, užtikrina gerą higieną
  • Labai gerai mala, užtikrina gerą higieną
  • Labai gerai mala, užtikrina gerą higieną
  • Labai gerai mala, užtikrina gerą higieną
  • Labai gerai mala, užtikrina gerą higieną
  • Labai gerai mala, užtikrina gerą higieną
  • Labai gerai mala, užtikrina gerą higieną
  • Labai gerai mala, užtikrina gerą higieną
  • Labai gerai mala, užtikrina gerą higieną
  • Labai gerai mala, užtikrina gerą higieną
  • Labai gerai mala, užtikrina gerą higieną
  • Labai gerai mala, užtikrina gerą higieną
  • Labai gerai mala, užtikrina gerą higieną
  • Labai gerai mala, užtikrina gerą higieną
  • Labai gerai mala, užtikrina gerą higieną
  • Labai gerai mala, užtikrina gerą higieną

Nutraukta gamyba

Viva CollectionMėsmalė

HR2723/20

4.3

| (25) Atsiliepimai | 86% Rekomenduoja šį gaminį

Labai gerai mala, užtikrina gerą higieną

Labai našia „Philips“ mėsmale galima malti didelius mėsos kiekius, nes joje įmontuotas galingas variklis ir metalinė sankaba. Geriausią higienišką valymą užtikrina pažangus „InsertClean“ tiektuvas ir valymo įrankis.

Peržiūrėti visas naudas

„InsertClean“ greitam valymui be vargo

Labai gerai mala, užtikrina gerą higieną

  • 2,3 kg/min.

  • 1800 W blokuojanti galia

  • Balta

Sumalama iki 2,3 kg per 1 minutę

Sumalama iki 2,3 kg per 1 minutę

500 W nominalioji, 1 800 W bendroji galia greitam ir lengvam malimui

3 higieniški nerūdijančiojo plieno malimo diskai (3mm, 5 mm ir 8 mm)

3 higieniški nerūdijančiojo plieno malimo diskai (3mm, 5 mm ir 8 mm)

3 higieniški nerūdijančiojo plieno malimo diskai (3, 5 ir 8 mm) pritaikomi jūsų malimo būdui ir patiekalams. Nuo itin smulkaus 3 mm iki stambesnio 8 mm.

Patvari metalinė mova išlaikys sunkų malimą

Metalinė krumpliaračio mova pritaikyta intensyviam malimui.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.3

iš 5

25

Atsiliepimai

86%

Rekomenduoja šį gaminį

08/01/2021

Lietuva

Lietuva

Puikas prietaisas

Labai patogu, greitai ir kokybiškai susmulkina mėsą, o turint didesnį kiekį pasiruošti atsargas ilgam ☺.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė

25/09/2015

Lietuva

Lietuva

puikus

Mano mažai virtuvei tikras išsigelbėjimas, kompaktiškas ir patogus

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2712/30 Meat mincer

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2712/30 Meat mincer

29/09/2020

Latvija

Latvija

Jau gadu ar šo darbojos. Ideāls palīgs virtuvē!!!

Kompakta, viegli kopjama, strādā ideāli. Noteikti iesaku visiem, kuri meklē labu virtuves tehniku. Tagad meklēju tieši šādu drauga mammai.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.