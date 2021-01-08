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Nutraukta gamyba
Labai gerai mala, užtikrina gerą higieną
Labai našia „Philips“ mėsmale galima malti didelius mėsos kiekius, nes joje įmontuotas galingas variklis ir metalinė sankaba. Geriausią higienišką valymą užtikrina pažangus „InsertClean“ tiektuvas ir valymo įrankis.
2,3 kg/min.
1800 W blokuojanti galia
Balta
500 W nominalioji, 1 800 W bendroji galia greitam ir lengvam malimui
3 higieniški nerūdijančiojo plieno malimo diskai (3, 5 ir 8 mm) pritaikomi jūsų malimo būdui ir patiekalams. Nuo itin smulkaus 3 mm iki stambesnio 8 mm.
Metalinė krumpliaračio mova pritaikyta intensyviam malimui.
4.3
iš 5
25
Atsiliepimai
86%
Rekomenduoja šį gaminį
Šeimininkė
08/01/2021
Lietuva
Puikas prietaisas
Labai patogu, greitai ir kokybiškai susmulkina mėsą, o turint didesnį kiekį pasiruošti atsargas ilgam ☺.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė
celesta
25/09/2015
Lietuva
puikus
Mano mažai virtuvei tikras išsigelbėjimas, kompaktiškas ir patogus
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2712/30 Meat mincer
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2712/30 Meat mincer
Foxa33
29/09/2020
Latvija
Jau gadu ar šo darbojos. Ideāls palīgs virtuvē!!!
Kompakta, viegli kopjama, strādā ideāli. Noteikti iesaku visiem, kuri meklē labu virtuves tehniku. Tagad meklēju tieši šādu drauga mammai.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna